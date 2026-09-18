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Trump'tan İran savaşı açıklaması: Yakında bitecek, benzin fiyatları düşecek

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Trump'tan İran savaşı açıklaması: Yakında bitecek, benzin fiyatları düşecek
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, "İran'daki savaşı çok rahat bir şekilde kazanıyoruz" ifadelerini kullanırken, çatışmaların kısa süre içinde sona ereceğini ve bunun ardından dünya ekonomisini derinden etkileyen benzin fiyatlarının düşeceğini söyledi.

Trump, İran savaşı ve enerji fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. ABD Başkanı, savaşın seyri ve dünya ekonomisini etkileyen petrol fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SAVAŞ YAKINDA BİTECEK"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, savaşın kısa sürede sona ereceğini savunarak, "İran savaşı yakında bitecek." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı ayrıca enerji fiyatlarına ilişkin de mesaj verdi. Trump, "Savaş yakında bitecek ve bittiğinde benzin fiyatlarınız eski seviyelerine, belki de daha da düşecek." dedi.

"İRAN'DAKİ SAVAŞI ÇOK RAHAT KAZANIYORUZ"

Trump, İran'daki operasyonların gidişatına ilişkin değerlendirmesinde ise şu ifadeleri kullandı: "İran'daki savaşı çok rahat bir şekilde kazanıyoruz." ABD Başkanı'nın açıklamaları, Washington yönetiminin İran politikası ve bölgedeki gelişmelere yönelik mesajları arasında yer aldı.

WASHINGTON POST VE FOX ANKETLERİNE TEPKİ

Trump, açıklamalarında ABD medyası ve kamuoyu araştırmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Washington Post hakkında sert ifadeler kullanan Trump, "Washington Post iğrenç. Yani, gerçekten iğrençler." dedi. Fox'un anket sonuçlarını da eleştiren Trump, "Fox'un anket sonuçları tüm sektörün en kötüsü. Bence anketçilerinden yıllar önce kurtulmaları gerekirdi." ifadelerini kullandı.

POLONYA VE UKRAYNA AÇIKLAMASI

Trump, Polonya Cumhurbaşkanı hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Polonya lideri için "Polonya'nın harika bir cumhurbaşkanı var. 12. sıradaydı. Ben onu destekledim ve şimdi cumhurbaşkanı." ifadelerini kullandı. Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili de konuşan Trump, Rusya'nın Ukrayna'nın müttefiklerine yönelik saldırılar düzenlediğini öne sürdü. Trump, "Rusya zaten Ukrayna'nın müttefiklerine saldırdı. Yaklaşık beş yıldır Ukrayna'nın müttefiklerine saldırıyorlar. Sanırım herkes bu konuda hemfikir." dedi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

neyi kazaniyon ? hergün ayni lakirti , iran bitti ,savaši kazandık , iran yardim diledi ben kabul etmedim falan ayakları :)))) laaooo geç bunları geç , yemiyo kimse :)

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