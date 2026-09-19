Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle

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Süper Lig'de hakem kararlarıyla ilgili yaşanan tartışmaların azaltılması amacıyla yeni bir adım atılacağı öne sürüldü.

TARTIŞMALI POZİSYONLAR İÇİN 48 SAAT İÇİNDE İLETİŞİM

Hürriyet'te yer alan habere göre, MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor, karşılaşmaların ardından 48 saat içerisinde kulüp yetkilileriyle görüşecek.

Taylor'ın, maçlarda gündeme gelen tartışmalı pozisyonlarla ilgili hakem kararlarının doğru veya yanlış olup olmadığı konusunda kulüplere bilgi aktaracağı belirtildi.

AMAÇ TARTIŞMALARI AZALTMAK

Yeni uygulamayla birlikte kulüplerin hakem kararları hakkında doğrudan MHK kanalıyla bilgilendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi. TFF'nin bu adımla, televizyon programları ve sosyal medya platformlarında hakem kararları üzerinden yaşanan tartışmaların azaltılmasını amaçladığı aktarıldı.