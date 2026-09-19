İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak

Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin Saksonya-Anhalt'taki çıkışının ardından başkent Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'de yarın kurulacak sandıklar öncesinde kamuoyu araştırmalarında ilk sırada yer alan Sol Parti'nin Türk kökenli başbakan adayı Elif Eralp dikkatleri üzerine çekiyor. Kamu televizyonu ZDF'nin 14-17 Eylül tarihleri arasında yaptığı son ankete göre Sol Parti yüzde 22 ile birinci, CDU yüzde 20 ile ikinci sırada bulunuyor. AfD'nin oy oranı yüzde 18, Yeşiller'in yüzde 15, SPD'nin ise yüzde 12 seviyesinde tahmin ediliyor.

TÜRK TOPLUMUNDAN "BİZİM KIZ" DESTEĞİ

Sol Parti'nin anketlerdeki yükselişinde Eralp'in yürüttüğü saha çalışmasının önemli payı bulunuyor. Kampanyasını konut krizi ve yüksek kira maliyetleri üzerine kuran Eralp, kapı kapı dolaşarak seçmenle buluştu. Berlin'deki Türk toplumunun önemli bir kesiminin Sol Parti çizgisine uzak olmasına karşın Eralp'i "bizden biri" görerek "Bizim kız" söylemiyle desteklediği belirtiliyor. Bu desteğin sandığa yansıması halinde "Elif faktörünün" sonuçta belirleyici olacağı ifade ediliyor.

KAMULAŞTIRMA VE KOALİSYON PAZARLIKLARI

Sol Parti'nin sandıktan birinci çıkması durumunda zorlu koalisyon süreçleri bekleniyor. SPD'nin bir kesiminin Sol Parti ile ortaklığa sıcak bakmaması nedeniyle Sol Parti'nin seçimi belirgin farkla kazanması kritik önem taşıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre; olası pazarlıklarda en çekişmeli başlığın ise Sol Parti'nin vaatleri arasında yer alan özel şirketlere ait binlerce konutun kamulaştırılması maddesi olacağı öngörülüyor.

İSRAİL BASININDA MAMDANİ BENZETMESİ

İsrail basını, Eralp'in yükselişini New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'ye benzetiyor. Haberde, Mamdani'nin yönetimindeki New York'ta olduğu gibi Berlin'de de sol oluşumlar ile kentteki Yahudi toplumu arasındaki ilişkilerin gergin olduğu iddia ediliyor. Eralp, seçilmesi durumunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutuklanması için hukuki mücadele yürüteceğini ifade etmişti.

ELİF ERALP KİMDİR?

Sol Parti'nin 45 yaşındaki adayı Elif Eralp, 1980 darbesinin ardından Almanya'ya göç eden Kayserili bir baba ile Adanalı bir annenin çocuğu olarak Münih'te doğdu ve Hamburg'da büyüdü. Çocukluk yıllarında tanık olduğu haksızlıklar ve ayrımcılık nedeniyle 12 yaşında hukuk eğitimi almaya karar verdiğini belirten Eralp, Birleşmiş Milletler stajının ardından göçmen ve mülteci hakları alanında çalıştı.

11 yıl boyunca Federal Meclis'te Sol Parti'nin hukuk danışmanlığını üstlenen Eralp, 2021 yılından bu yana Berlin Eyalet Parlamentosu milletvekili olarak görev yapıyor. Türkiye ile bağlarını koruduğunu ve her yıl ziyaret ettiğini aktaran Eralp, İstanbul'da öğrencilik yıllarında staj yaptığını ve Türk mutfağını yakından takip ettiğini ifade ediyor.

Kaynak: Haberler.com