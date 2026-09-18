Esenler'de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Esenler'de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Esenler’de sokakta oynadığı sırada otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Esenler'de sokakta oynadığı sırada otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Oruçreis Mahallesi 570 Sokak'ta oynayan Suriye uyruklu K.M, aniden yola çıktı. Bu esnada sokakta seyir halindeki F.K. yönetimindeki otomobil çocuğa çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan K.M, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü F.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA