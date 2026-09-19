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Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar

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Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
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Bayern Münih, Bundesliga'nın 4. haftasında Union Berlin'i 7-0 mağlup ederek farklı bir galibiyet aldı. Michael Olise attığı 3 golle Bundesliga'daki ilk hat-trick'ini yaparken, Harry Kane de 98 maçta 100 gole ulaşarak lig tarihinin en hızlı isimlerinden biri oldu.

  • Bayern Münih, Bundesliga'da Union Berlin'i Allianz Arena'da 7-0 mağlup etti.
  • Harry Kane, Bundesliga'da 98 maçta 100 gole ulaşarak lig tarihinde bu sayıya en hızlı ulaşan futbolcu oldu.
  • Michael Olise, Bayern Münih formasıyla Bundesliga'daki ilk hat-trick'ini yaptı.

Bayern Münih, Bundesliga'da Union Berlin karşısında adeta gol yağdırdı. Allianz Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi ekip, baştan sona üstün bir performans sergileyerek sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

MUSIALA İLE PERDEYİ AÇTILAR

Bayern Münih, karşılaşmanın 18. dakikasında Jamal Musiala'nın golüyle öne geçti. Alphonso Davies'in pasında topla buluşan Musiala, takımını 1-0 öne taşıdı.

KANE VE OLISE FARKI AÇTI

39. dakikada Bayern Münih penaltı kazandı. Topun başına geçen Harry Kane, hata yapmayarak farkı 2'ye çıkardı. İlk yarının son bölümünde sahneye çıkan Michael Olise, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla skoru 3-0'a getirdi.

İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU DEVAM ETTİ

İkinci yarıya da hızlı başlayan Bayern Münih, 54. dakikada Harry Kane'in kafa golüyle farkı 4'e çıkardı. 70. dakikada Ismael Saibari'nin golüyle skor 5-0 oldu. Ardından Michael Olise sahneye çıktı. Fransız yıldız, kaleciyi geçerek ve ardından uzak mesafeden attığı golle skoru 6-0'a taşıdı. 71. dakikada bir kez daha fileleri havalandıran Olise, Bayern Münih formasıyla Bundesliga'daki ilk hat-trick'ini gerçekleştirdi ve skoru 7-0 yaptı.

KANE'DEN BUNDESLIGA TARİHİ REKORU

Karşılaşmada Harry Kane de önemli bir başarıya imza attı. İngiliz golcü, Bundesliga'da 98 maçta 100 gole ulaşarak lig tarihinde bu sayıya en hızlı ulaşan futbolcu oldu.

BAYERN'DEN 15 İSABETLİ ŞUT

Bayern Münih karşılaşmayı 15 isabetli şutla tamamlarken, Union Berlin yalnızca 2 isabetli şut çekebildi. Mücadelede başka gol olmadı ve Bayern Münih sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bavyera ekibi, Bundesliga'da geride kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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