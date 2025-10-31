Japonya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü Japonya'da Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonda coşkuyla kutlandı.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle düzenlenen resepsiyona ev sahipliği yaptı. Tokyo'daki Imperial Hotel'de gerçekleştirilen resepsiyona, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul'un yanı sıra, Japon siyaset, basın ve iş dünyasının önde gelen isimleri ile yabancı ülkelerin diplomatik temsilcileri katıldı.

Resepsiyonun başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu. Mesajında 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının yanı sıra Kıbrıs Türk halkının ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı şekilde, medeniyet bahçemizi birlikte ekip biçtiğimiz; müşterek bir mazi ve kültür mirasını tevarüs ettiğimiz, sevincimize ortak olan tüm dostlarımıza da şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyetinin 102. kuruluş yıl dönümünün milletçe iftiharla idrak edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstiklal ve istikbal mefkuremizin, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğinde tecessüm ettiği bu önemli günün; ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Cumhuriyet Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum"

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadeleyi sevk ve idare ederek Cumhuriyete giden yolu açan Gazi Meclisin tüm mensuplarını bir kez daha şükranla andığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ahlat ve Malazgirt'teki ilk akınlardan Çanakkale Destanı'na, Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz direnişine kadar asırlardır kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları bizlere vatan kılan kahramanları rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı forsundaki güneş ve etrafındaki 16 yıldızın binlerce yıllık devlet geleneğini temsil ettiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı, "Ebet-müddet ülküsüyle kurduğumuz bu devletlerin her biri, milli kimliğimizin şan ve şeref payesi; cihana yön veren aziz milletimizin kudret ve merhamet nişanesidir" ifadelerini kullandı.

Tüm şehit ve gazileri şükranla andığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımızın, sevincimize ortak olan tüm dost ve misafirlerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin 102'nci yıl dönümü kutlu olsun" dedi.

"Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle ve rahmetle anıyorum"

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul ise Cumhuriyetin 102'nci yıl dönümünü kutlayarak, Japonya'da yaşayan Türk vatandaşlarının ülkemizi Japonya'da layıkıyla temsil etmekle kalmayıp; aynı zamanda Japon toplumuna da katkı sağladığını vurguladı. Japonya ile Türkiye arasında köprü görevi gördükleri için Japonya'da yaşayan Türk vatandaşlarına teşekkür eden Ertuğrul, "Bir yandan milli değerlerimize, kültürümüze ve nadide geleneklerimize birlik ve beraberlik içinde sahip çıkarken, diğer yandan Japon toplumuyla uyum içinde ve müreffeh bir şekilde yaşamanız temel gayemizdir. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da bu doğrultuda sizlerin yanınızda olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Ertuğrul, "Kurtuluş Savaşımızın başkumandanı, cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını bir kez daha huzurunuzda minnetle ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyet çınarımızın ilelebet payidar kalacağına olan sarsılmaz inancımla, hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyetin nasıl kazanıldığını genç kuşaklara iyi anlatmamız lazım"

İHA'ya verdiği röportajda bizlere armağan edilen cumhuriyetin kıymetini bilmenin çok önemli olduğunu ifade eden Ertuğrul, "Bu noktada, genç kuşaklara cumhuriyetin nasıl kazanıldığını, kurtuluş mücadelesinin nasıl verildiğini, hangi zor şartlar altında bu zaferin elde edildiğini iyi anlatmamız lazım ki; cumhuriyetin meyvelerine hep beraber sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün gençlere büyük vazife düştüğünü söylediğini hatırlatan Ertuğrul, "Bu noktada gençlerin eğitimini şahsen önemli buluyorum. Her alanda gençleri ileri sürmemiz ve onlara yol açmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.

"Cumhuriyet coşkusunu çok uzakta yaşamaktan mutluyum"

Belgesel çekimi nedeniyle Japonya'da bulunduğunu söyleyen Yönetmen Hayriye Savaşçıoğlu ise, "Cumhuriyet Bayramı'na denk geldiği için bu resepsiyona katıldım. Çok mutluyum. Çok uzak bir yerde cumhuriyetimizin coşkusunu yaşamak çok mutlu etti beni. Cumhuriyetimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.

Japonya'da yaşayan iş insanı Fahrettin Ünal da, uzakta da olsa Cumhuriyet Bayramı'nı Türk ve Japon katılımcılarla birlikte kutladıklarını belirterek, "Mutluyuz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi. - TOKYO