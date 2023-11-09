Japonya Büyükelçisi: Türkiye ile dostluk ilişkimiz deprem zamanlarında güçlendi

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, iki ülke halklarının deprem zamanlarında birbirilerine yardım sağlamalarının dost ilişkilerini kuvvetlendirdiğini belirterek, "Türkiye ile 'Dost kara günde belli olur' sözüne yakışan bir ilişkimiz var" dedi.

Edremit Belediyesi, 9 Kasım 2011 yılında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki ikinci yıkıcı deremin yıl dönümünde bir anma programı düzenledi. Depremin yıldönümünde Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata'nın katılımıyla Çatak ve Edremit'e hibe edilen tam donanımlı arama kurtarma araçları teslim edildi. Edremit Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen teslim törenine ise Büyükelçi Katsumata'nın yanı sıra, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende konuşan Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, 1983 yılında ilk kez Türkiye'ye geldiğini ve o yıllarda Van'a da gelme fırsatı bulduğunu hatırlattı. Ondan sonraki 40 yıl içinde iki ülkenin çok sayıda deprem felaketi yaşadığını ifade eden Büyükelçi Katsumata, "Böyle zor zamanlarda iki ülke halklarımız birbirine yardım sağlayarak dost ilişkilerimizi kuvvetlendirmiştir. Türkiye ile 'Dost kara günde belli olur' sözüne yakışan bir ilişkimiz var. 23 Ekim 2011 günü ve sonrasında meydana gelen Van depreminde çok sayıda insan hayatını kaybetmişti. Bunlardan biri de arama kurtarma faaliyetlerine destek vermek için Van'da bulunan Atsushi Miyazaki idi. Bu vesileyle depremde hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Atsushi Miyazaki hatırasına sahip çıkan Van halkına şükranlarımı sunuyorum. Japonya ile çok güçlü bağları olan Van ilinde Çatak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Edremit Belediyesi'yle dostluğumuzu daha da derinleştirecek projeleri geçirdiğimiz için çok mutluyum. Japonya hükümetinin mali desteğiyle muhtemel bir afet veya kaza durumunda arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirecek araçların temin edildiği bu proje aynı zamanda Çatak ve Edremit'in ilk arama kurtarma araç projesidir. Bu proje sayesinde temin edilen araç ve ekipmanların arama kurtarma yetkinliğini artıracağına ve bölge sakinlerinin gönül rahatlığıyla yaşayabilecekleri bir bölge oluşturacağına inanıyorum" diye konuştu.

Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğun temellerinin 19. yüzyıla dayandığını dile getiren Edremit Kaymakamı Yücel Erdem ise şunları söyledi:

"İki ülkenin de deprem ülkesi olması sebebiyle birlikte dayanışma içerisinde güçlüklerin üstesinden gelmişlerdir. 2011 yılında meydana gelen büyük Doğu Japonya depreminin ardından ülkemizden giden arama-kurtarma ekibi bölgede en uzun süre kalan yabancı ekip olmuştur. Hemen ardından ilimizde meydana gelen depremde ise Japonya arama kurtarma ekipleri üst seviyede katılarak destek olmuşlarıdır. Hükümetler arasındaki afet riskinin azaltılması işbirliği kapsamında yerel yönetimlerimiz arasındaki işbirliğini artırarak iki ülke ilişkilerine yakın destek sağlamayı umuyoruz."

Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya da proje çerçevesinde alınan araçların her türlü afetlere karşı donanımlı hale getirilerek ilçelerine hizmet vereceğini belirterek, ortak projelerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Atsushi Miyazaki dünyaya insanlık dersi verdi"

2011 yılında meydana gelen Van depremini 5'inci katta yaşadığını hatırlatan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise "Japonya Büyükelçiliğinin Van'a olan ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ediyorum. Atsushi Miyazaki, belki bir tek kişiydi ama tüm dünyaya 10 binlerce kilometre öteden gelip bir insanlık dersi verdi. Bu birlik ve beraberlik mesajı Van'dan, Türkiye'den tüm dünyaya verilmişti. Biz de göreve geldikten sonra Doktor Miyazaki'nin hayata gözlerini yumduğu Van Bölge Hastanesi'nin hemen yanında bir koruluk alanı ve anıt park yaptık. Türk-Japon birlikteliğinin 133. yılında yine sizleri aramızda görmekten, bu birlik ve beraberliği devam ettirmekten ve bunu Van'dan, Edremit'ten tüm dünyaya duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah bu birlik ve beraberlik önümüzdeki yıl Türk-Japon ilişkilerinin resmi ilişkilerinin 100. yılında da çok kuvvetli bir şekilde anılarak devam edecektir. Bu hibe programı kapsamında aldığımız aslında sadece bir araç değil, bir anlamda bu birlik ve beraberliğin sembolüdür" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimiyle araçlar teslim alındı. Japonya Büyükelçisi Katsumata, Van programına Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki'nin anısına yapılan parkın ziyaretiyle devam etti. - VAN