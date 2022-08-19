İzmir politika haberleri: AK Parti İzmir teşkilatından 30 ilçede hummalı çalışma

Ak Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 30 ilçede ara vermeksizin yürüttükleri eş zamanlı saha çalışması çerçevesinde Konak'taydı. Konak'ın İzmir'in kalbi olduğunu belirten Başkan Sürekli, "Konak, şehrin tüm değerlerinin birleştiği merkezdir. İzmir'in kalbidir. Bugün cebelleştiği sorunlara bakıldığında ağlanacak halde. Kentin en büyük iki meydanını, iş alemini, tarihini barındıran Konak bunu hak etmiyor" diye konuştu.

Konak'taki Gül Sokak ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi esnafını iş yerlerinde ziyaret ederek apartman görevlileriyle bir araya gelen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, son günlerin gündemi olan İktisat Kongresi ve turizm konularında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Sürekli, ziyaretleri esnasında yaptığı konuşmalarda, İzmir İktisat Kongresinin 100. yılı etkinliğine ilişkin görüşlerini de paylaştı. Sürekli konuya ilişkin, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, İzmir İktisat Kongresini 'Geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz' başlığı ile düzenleyeceklerini açıkladı. Açıklamasında da yine bir gaflete düştü. Değerlendirmesinde o tarihin koşullarıyla bugünü aynı kefeye koydu. Kurtuluş ve kuruluş yıllarının yerli ve milli Ekonomisini şekillendiren o kongrenin temel prensipleri; 21 yıllık AK Parti iktidarlarının ekonomi programları ve başarılarının da temelini oluşturmaktadır. O kongre, burada, Konak'ta toplanmıştır. O kongreyle birlikte yapılan ekonomik hamleler, ülkemiz için bugüne kadar gelen ilkesel bir bakış açısını oluşturmuştur. Bu açı, kimsenin tekelinde olamayacak, kimse tarafından kendi siyasetine alet edilemeyecek kadar hassas ve önemlidir. O günün şartları ile bugünün şartlarını aynı kefeye koyanların yapmaya çalıştığı budur; ayrıca kongre binasını yıkıp, otoparka çevirmek isteyenlerin ahkam kesmesi trajiktir. Milli mücadelenin ve Cumhuriyet tarihinin her değerini nalıncı keseri gibi kendilerine yontmaya çalışıyorlar. Bu tarih, bu değerler hepimizindir. Türkiye, 21 yıldır bu hedef ve değerler üzerinden yönetilmektedir ki yapılan reformlar ve hayata geçirilen eserler bunun göstergesidir. Bu uğurda dikili ağacı olmayanlara tavsiyemiz ise yerli ve milli olmalarıdır; icraatta bulunmaları, üretmeleridir" şeklinde konuştu.

"'Turisti Konak'tan geçireceğiz, ne görecek acaba?' diye soran yok"

Son yıllarda Türkiye'ye de yansıyan pandemi ile mücadele ve ekonomik şartların olumsuzluklarını ortadan kaldırmak için önemli adımlar attıklarını belirten İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, bu noktada yerel idarelerin de üstüne düşeni yapması gerektiğine dikkat çekti.

Sürekli, "Özeleştiri yapmak elbette iyi bir şey; ama bunu başkası üzerinden değil, kendiniz için yaparsanız. Sancılı bir sürecin ardından bu yıl yakalanan turist rakamları ve turizm gelirimiz yüz güldürdü. Bu sonuçta, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un yaptığı stratejik planın ve uygulamaların payı çok büyük. 2022 hedefimiz 47 milyon turist, 37 milyar dolar gelir. Hatta önümüzdeki günlerde bu rakamlar yeniden yukarı revize edilecek. Böylece gelirde Cumhuriyet tarihi rekoru kırılacak. Yılın ilk 6 aylık döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 185,72 artış yaşandı. İzmir'i ise ilk 7 ayda toplam 1 milyon 150 bin 250 turist ziyaret etti. Çoğunluğunu sırayla Almanya, İngiltere ve Hollandalı ziyaretçiler oluşturuyor. Bunlar resmi rakam ve bilgiler. Gelinen nokta, bakanlığımızın çalışmaları sayesinde uluslararası arenada Türkiye olarak artan itibar ve gücümüzden kaynaklı. Yine çıkıp bu konuda da siyasi mesajlar veriyorlar. Bunun yerine belediye olarak İzmir gibi bir değeri nasıl yükselteceklerini düşünen yok. 'Turisti Konak'tan geçireceğiz, ne görecek acaba?' diye soran yok. Tek bir tarihi ve kültürel projeleri yok. Alt yapısı çöken İzmir'de turizm için dahi topu bize atıyorlar. Biz üstümüze düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Onlar ne yapıyor peki? Hiç. Konak, şehrin tüm değerlerinin birleştiği merkezdir. İzmir'in kalbidir. Bugün cebelleştiği sorunlara bakıldığında ağlanacak halde. Kentin en büyük iki meydanını, iş alemini, tarihini barındıran Konak bunu hak etmiyor" dedi.

Başkan Sürekli, Konak programı çerçevesinde İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu da ziyaret etti. Başkan Sürekli, her alanda olduğu gibi sporda da amatör ruhu desteklemenin başarılar getirdiğini söyledi.

Sürekli, burada yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi:

"AK Parti, amatör spor kulüplerinden yıllardır desteğini esirgemiyor. Gerek merkezi idare olarak gerekse AK Partili belediyeler olarak her ilimizde olduğu gibi, İzmir'de de arkanızdayız. Bakanlığımız, 2021 yılında 81 ilde amatör spor kulüplerine 61 milyon lira nakdi yardımda bulundu. Faal sporcu sayısında 2 milyonu aştık. 20 yılda 10 bine yakın spor tesisi hayata geçirdik. Mevcutları güçlendirdik. Bunda Cumhurbaşkanımızın sporcu kişiliğinin ve özellikle gençlerimizin spor yapmasına ilişkin arzu ve isteğinin önemi büyük. Bundan sonra da kulüplerimizle bağımız ve ortak çalışmalarımız devam edecek." - İZMİR