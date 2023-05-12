İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'Çare Biziz' Kitabının İmza Gününde Konuştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyesi Murat Aydın'ın 'Çare Biziz' kitabının imza günü kapsamında yapılan söyleşiye katıldı. Başkan Tunç Soyer, 'En çok ihtiyacımız olan şey demokrasidir. Demokrasi çare biziz dedirten rejimdir. Çare biziz dedirten düşüncedir. O nedenle başka çaremiz yok, çare biziz' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyesi Murat Aydın'ın "Çare Biziz" kitabının imza günü kapsamında yapılan söyleşiye katıldı. Başkan Tunç Soyer, "En çok ihtiyacımız olan şey demokrasidir. Demokrasi çare biziz dedirten rejimdir. Çare biziz dedirten düşüncedir. O nedenle başka çaremiz yok, çare biziz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyesi Murat Aydın'ın "Çare Biziz" adlı kitabının imza günü, Bostanlı Güzel Sanatlar Parkı'nda yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de imza günü kapsamında yapılan söyleşiye konuşmacı olarak katıldı. Yağız Barut'un moderatörlüğünde yapılan söyleşiyi Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, milletvekili adayları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

SOYER: "ÇARE ARTIK KAHRAMANLARDA DEĞİL"

Başkan Tunç Soyer, "Çare Biziz çok doğru bir kitap adı, aynı zamanda bir dünya görüşü. Öyle bir laf vardır, 'Çaresiz değilsiniz çare sizsiniz'. Ben bu çağın kahramanlar çağı olmaktan çıktığını düşünüyorum. Uzun yüzyıllar boyunca kahramanlar aranmış, beklenmiş, değiştirmiş dünyayı ama sanki bugünün dünyasında demokrasinin biraz da içselleştirilmesiyle, bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla ve benzeri birçok nedenle galiba çare artık kahramanlarda değil. Topyekün hepimizde" dedi.

"İKTİDAR BELEDİYESİ OLMA UMUDU BAŞKA BİR ŞEY"

Demokrasi ile çarelerin, çözümlerin çok daha kolay olduğunu belirten Başkan Soyer, 14 Mayıs sonrasındaki İzmir hayalini anlattı. Soyer, "Hep muhalefette olmak ne demek onu yaşadım. İktidar belediyesi olma umudu başka bir şey. Bir yapıyorsak bugüne kadar, bunun 10'a çıkacağını düşünüyorum. O kadar çok hakkı alındı ki İzmir'in, İzmirlinin, İzmir'de işçinin, köylünün, esnafın, sanayicinin... O hakların geriye alınacağını biliyorum. Haklar teslim alındığında başka bir İzmir olacak. Mevzuat, finansman ve birçok nedenle böyle. Yerel yönetim anlamında çok daha özgür, sınırsız, fazla, güzel hizmet üretmemiz mümkün olacak" dedi.

"ÇARE BİZİZ"

Siyasetten uzak durulmaması gerektiğini belirterek gençlere "siyasete girin" çağrısı yapan Başkan Tunç Soyer, "Bu seçim çok önemli. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında demokrasinin kapılarını, cennetin kapılarını açmayı kastediyorum. Çünkü demokrasi, sadece 5 yılda seçime gitmek değildir. Demokrasi; şeffaflık, adalet, eğitimde fırsat eşitliğidir, gelir dağılımı eşitliğidir, hepsi bir aradadır. Bunlar demokrasinin taşlarıdır. En çok ihtiyacımız olan şey demokrasidir. Demokrasi çare biziz dedirten rejimdir. Çare biziz dedirten düşüncedir. O nedenle başka çaremiz yok çare biziz" dedi.

AYDIN: "BİZ DE YAPABİLİRİZ"

Murat Aydın da "Bir şey yapmalı dediğinde ne yapmalı sorusunu önce insan kendine sormalı. Kendisine içtenlikle soran herkesin yapacak bir şey bulacağına inanıyorum. En küçük şey bile hiçten kıymetlidir. Yaptığınız bir şey hiçbir şey yapmamaktan sonsuz kat değerlidir. O yüzden çare biziz. Şikayet edip sızlananlara bir şey demiyorum. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan kişi, önderimiz evet ben kurtaracağım demişti. Biz de yapabiliriz" dedi.