Üye Girişi
Haberler

İYİ Parti ve DEM Parti Arasında Sert Tartışmalar

İYİ Parti ve DEM Parti Arasında Sert Tartışmalar
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti ve DEM Parti milletvekilleri arasında, terör ve siyaset üzerine yapılan konuşmalarla ilgili sert tartışmalar yaşandı. İYİ Parti milletvekili Turan Yaldır, Cumhur İttifakı'nı eleştirirken, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, kullanılan dili kınadı ve barış mesajı verdi.

İYİ PARTİ VE DEM PARTİ ARASINDA TARTIŞMA

TBMM Genel Kurulu'nda, 'TSK unsurlarının Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına' ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin kabul edilmesinin ardından siyasi partilerin Meclis Başkanlığına sunduğu araştırma önergeleri görüşüldü. Burada söz alan İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, TUSAŞ tesislerine yönelik saldırıyı kınadı. Ardından Bahçeli'nin grup toplantısındaki konuşmasını eleştiren Yaldır, "Türk milletinin bağımsızlığı, namusu ve şerefinin eli kanlı bebek katiliyle pazarlık masasına yatırılması ihanetine asla müsaade etmeyeceğiz. Daha düne kadar terörün bittiğini, belinin kırıldığını iddia eden Cumhur İttifakı, bugün pişkinlikle teröristbaşıyla müzakereyi ve tecridin kaldırılarak Gazi Meclis kürsüsünden seslenmesini öneriyor. Türk milletinin helal oylarıyla seçilmiş siz değerli milletvekillerine ve vicdanlarınıza sesleniyorum; bu ihanete ortak olmayın. Biliyorum, çoğunuzun içi kan ağlıyor. Bu kirli oyuna sessiz kalırsak çocuklarımızın ve torunlarımızın yüzüne bakamayız. 'Siyaseten susmamız gerekiyordu' diyemeyiz. Gelin, bu kirli oyuna birlikte 'Dur' diyelim. Türk milleti bir daha aynı tuzağa düşmeyecek" ifadelerini kullandı.

Yaldır'ın açıklamaları üzerine söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de "Bu dili kınıyoruz. Bu dil şiddetin dilidir, bu dil nefretin dilidir. Bu kürsüye gelip acıların üzerinden siyaset yapmaya devam edenler hala bu dille bu acılardan beslenmek istiyorlar; bunu kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Selahattin Demirtaş'a 'terörist' demek senin haddine değil. Senin burada yaptığın terör" diye konuştu. Turan Yaldır da "Selahattin Demirtaş da teröristtir, Abdullah Öcalan da teröristtir" dedi.

Bu sözler üzerine Temelli, "Bu terörden beslenmeye devam ediyorsun, buna izin vermeyeceğiz. Bugün ne olursa olsun artık bu ülkede barışa dair konuşma başlamıştır, bu konuşmaya engel olamazsınız. Bu tartışmalar milletin beklediği şekilde mutlaka amacına ulaşacaktır. Tabii ki sizin gibi provokatörler çıkacak. Tabii ki eline benzin bidonunu alıp ateşin üzerine dökmeye gidenler olacak ama buna müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

ÇÖMEZ, DEM PARTİ SIRALARINA YÜRÜDÜ

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'nin sözleri üzerine İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, "İlk ihanet sürecine de müsaade etmedik, buna da etmeyeceğiz" dedi.Genel Kurulda tartışmalar sürerken söz alan İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, "Milletvekillerinin bu kürsüde konuşma dokunulmazlığı vardır. Partimizin bir Sayın Milletvekili son derece saygın bir şekilde partimizin ve kendi şahsının görüşlerini yüce Meclis'in çatısı altında paylaşmıştır. Kendisine bu kadar ağır ifadelerle yüklenilmek, kendisine, 'provokatör' demek, 'kirli bir dil' demek Meclis'in çatısına yakışmayacak bir üsluptur. Kendisi; son derece net, son derece samimi, son derece ahlaki ve son derece yurtsever bir karakterle bu Meclis'in kürsüsünden bir teröristin konuşturulamayacağının altını çizmiştir, niye bundan rahatsız oluyorsunuz? Bir teröristi, bir terör örgütünü bu Meclis'in kürsüsünde kınayamayan, onunla arasındaki bağı kopartamayan, onunla iltisakını kopartamayan bir güruh kalkmış burada bizim milletvekilimize ders vermeye kalkıyor. Şiddetle reddediyorum, ısrarla altını çiziyorum. Önce siz terörle aranızdaki bağı keseceksiniz" değerlendirmesinde bulundu.

Çömez, konuşması esnasında DEM Parti sıralarından gelen tepkiler üzerine, DEM Partili milletvekillerinin sıralarına yöneldi. Diğer partililer araya girerek tansiyonu düşürmeye çalışırken, kısa süreli tartışma yaşandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Tbmm Genel Kurulu Sezai Temelli Turan Yaldır Milletvekili DEM Parti İYİ Parti Politika 3-sayfa Siyaset Terör

TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi

Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi

 Cevdet Yılmaz'dan 'Güvenlik zafiyeti' iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

'Güvenlik zafiyeti' iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

 Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış! İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri

İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri
Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! Terör hedefleri yerle bir edildi

Hainler saklandıkları inlerinde yok edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 Ekim Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? 24 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? 24 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Balık, Akrep burcu yorumu! 24 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Hudutsuz Sevda neden yok? Hudutsuz Sevda yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı? 24 Ekim Perşembe Hudutsuz Sevda günü mü değişti, hangi gün yayınlanıyor? Siyah Kalp neden yok? Siyah Kalp yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı (7.BÖLÜM)? 24 Ekim Perşembe Siyah Kalp günü mü değişti, hangi gün yayınlanıyor? Karadut neden yok? Karadut yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı (5.BÖLÜM)? 24 Ekim Perşembe Karadut günü mü değişti? İnci Taneleri neden yok? İnci Taneleri yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı? 24 Ekim Perşembe İnci Taneleri günü mü değişti, hangi gün yayınlanıyor? Benfica Feyenoord maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Benfica Feyenoord geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 24 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.