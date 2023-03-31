İYİ Parti saldırısının detaylarını Valilik anlattı! Olay nasıl gerçekleşti

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik silahlı saldırıyla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Bir inşaata giren hırsızları kovalayan bekçinin 7-8 el ateş ettiği, kurşunların tesadüfen İYİ Parti binasına isabet ettiğini belirten Valilik, "İYİ Parti İl Binasında görevli iki Özel Güvenlik personelinin de 'silah sesi duymadıkları' beyan edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı bu sabah silahlı saldırı düzenlendi. Binaya iki merminin isabet ettiği saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri faili akşam saatlerinde yakaladı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği, silahlı saldırıya ilişkin bu akşam yazılı bir açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada olayın detayları yer aldı.

"MERMİLER İNŞAAT ŞANTİYESİNDEN GELDİ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevlilerinin bugün saat 11.00 sıralarında İl Binasına ateşli silah mermisi isabet ettiğine dair ihbarı üzerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin çalışmaları neticesinde; İYİ Parti İl Başkanlığı binası ve yanında bulunan bir iş merkezine isabet eden mermilerin iz takibine göre, mermilerin geliş istikametinin E-5 Otoyolu karşısındaki inşaat şantiyesi olduğu tespit edilmiştir.

"RUHSATLI TABANCASI İLE 7-8 EL ATEŞ ETTİ"

Şantiye yetkilileriyle yapılan görüşmelerde 30.03.2023 Perşembe günü (dün) saat 21.30 sıralarında şantiyeden hırsızlık teşebbüsünde bulunan şüphelilerin, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binası istikametine doğru kaçmaları nedeniyle Şantiye Görevlisi (M.E) adlı şüpheli şahsın bulundurma ruhsatlı tabancası ile 7-8 el ateş ettiği beyan edilmiştir.

"GÜVENLİK PERSONELLERİ SİLAH SESİNİ DUYMADI"

Adı geçen şüpheli şahıs olayda kullanılan tabanca ile yakalanmış olup aynı silaha ait kovanlar elde edilmiştir. Şüpheli şahısın ifadesinde; 'hırsızlık teşebbüsünde bulunan 3 şüphelinin olay yerinden kaçarak uzaklaştıkları' İYİ Parti İl Binasında görevli iki Özel Güvenlik personelinin de 'silah sesi duymadıkları' beyan edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir."

"KURŞUNLAR TESADÜFİ OLARAK İSABET ETTİ"

Soylu'nun ardından bir açıklama da İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olayın saldırı olmadığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunlarla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaların ardından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yapılan alan çalışmasında; olayın, bölgede bulunan bir inşaatta meydana gelen hırsızlık girişimine karşılık, inşaatın bekçisinin hırsızları kaçırmak için ateş etmesi nedeniyle gerçekleştiği tespit edilmiştir. Hırsızların İYİ Parti İl Binası istikametine kaçması nedeniyle binaya tesadüfi olarak kurşunların gelmesine neden olmuştur. Şahsın olayda kullanmış olduğu bulundurma ruhsatlı silahı ile beraber yakalanması yapılmıştır." denildi. Olayla ilgili inşaat bekçisi olduğu öğrenilen M.E.'nin de gözaltında olduğu belirtildi.

"ÜÇÜNCÜ TEHDİT ÜZERİNE PARTİMİZ KURŞUNLANDI"

Silahlı saldırı sonrası İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı'na giden Genel Başkan Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son dönemde yaşadığı siyasi tartışma üzerinden sert ifadeler kullandı. Akşener şunları söyledi: "Seçime 1.5 ay kala ve 'sayın Cumhurbaşkanı' demem lazım ama cumhurbaşkanları böyle konuşmazlar; Recep beyin üçüncü tehdidi üzerine partimiz hem birinci kattan hem üçüncü kattan taammüden -ben bir eski içişleri bakanı olarak konuşuyorum- kurşunlanmıştır.

"BİZ KORKMAYIZ"

Bunun anlamı şu; daha önce dendi ki bana 'bugünler iyi günlerin daha neler göreceksin'… dendi linçe uğradım. 'sen bu işleri yanlış yapıyorsun bayan' dendi. Evim basıldı. Velhasılkelam 'beni kendinle uğraşmaya mecbur bırakma, beni kendinle uğraştırma' denildi. Bugün de partimizin İstanbul il başkanlığı iki yerden kurşunlanmıştır. Türkiye bir kabile devleti olamaz. Bu ucube sistem üzerinden yönetilemez. Siyasi partilerin seçime 1.5 ay kala korkutulmaya çalışılması kabul edilemez. Biz korkmayız ama bu başka bir şey. Bu seçmene yapılan büyük bir haksızlık büyük bir hakarettir."

"MERAL AKŞENER'İ KORKUTACAK ADAM ANASINDAN DOĞMADI"

Akşener, "Aziz milletim size sesleniyorum; bu ucube sistemin devamı halinde bugün bize yarın size. Meral Akşener'i korkutacak adam anasından doğmadı. Allah'tan başka bir kişiden korkuyorsam eğer Allah beni kahretsin. Korkmuyorum Recep bey. Ama sen cumhurbaşkanısın. Bu ülkenin tüm kadınlarının, tüm erkeklerinin, tüm gençlerinin, tüm çocuklarının namusunun şerefinin can güvenliğinin mal güvenliğinin korunmasından mesulsün. Evim basıldı, beraat ettiler. Linçe uğradım beraat ettiler. Biliyorum ki; mahkemelerin, polislerin bu olayın faillerini yakalayamayacak. Torunuma iftira attılar, beraat ettiler" dedi.

"MAHCUP OLURSUNUZ"

Bakan Soylu ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Türk Polisi yakalar. İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz."