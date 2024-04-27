İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu

İyi Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda üçüncü tura kalan seçimlerde 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, partinin yeni genel başkanı oldu.

İYİ PARTİ OLAĞANÜSTÜ KURULTAYA GİTTİ

İyi Parti'de yeni genel başkanın belirleneceği 5. Olağanüstü Kurultayı sona erdi. Genel başkanlık için yarışan adaylardan Koray Aydın 1. turda 472, Müsavat Dervişoğlu 370, Mehmet Tolga Akalın 327 ve Günay Kodaz 2 oy aldı. 2. turda Tolga Akalın adaylıktan çekildi, delegeleri serbest bıraktı. 2. turda Müsavat Dervişoğlu 570, Koray Aydın 565 oy aldı.

Müsavat Dervişoğlu

PARTİNİN YENİ GENEL BAŞKANI MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

Seçim 3. tura kaldı. Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu üçüncü turda genel başkanlık için yarıştı. 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener'in yerine İyi Parti'nin yeni genel başkanı oldu. Rakibi Koray Aydın ise 548 oy aldı.

Koray Aydın

AKŞENER, KENNEDY'NİN SÖZÜYLE VEDA ETTİ

Zaman zaman duygusal anlar yaşadığı gözlenen Akşener'in 19 dakikalık konuşmasının sonunda John F. Kennedy'nin sözünden de alıntı yaparak "Kennedy'nin çok meşhur bir sözü vardır; 'Zaferin bin babası vardır, mağlubiyet yetimdir' der. İşte ben o bin babanın kaçıştığı yerde o yetim mağlubiyeti öksüz bırakmadım. Haksız olduğumuz için değil söz verdiğim için bırakmadım başarısızlığı ben aldım artık, başarıyı sizler yakalayacaksınız. Bedeli ben ödedim artık, hesabı siz tutacaksınız" ifadelerini kullandı.

AKŞENER'DEN TEBRİK MESAJI

Meral Akşener, yeni genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tebrik etti. Akşener açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "5. Olağanüstü Kurultayımızda İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum."

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Müsavat Dervişoğlu, 1960 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve ortaokulu Fatsa'da, liseyi Samsun'da bitirdi. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. 1991 yılından itibaren İzmir'de ticaretle uğraştı ve birçok firmada üst düzey yöneticilik yaptı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 27. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve TBMM Millî Savunma Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. İYİ Parti Grup Başkan Vekilidir. Müsavat Dervişoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.

GİK VE MDK ÜYELERİ BELİRLENECEK

Kurultayda, partinin yetkili kurullarının seçimine geçilecek. Bu kapsamda da delege, 50'si asıl, 25'i yedek 75 Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi ile 11'i asıl, 7'si yedek 18 Merkez Disiplin Kurulu üyesini belirleyecek.