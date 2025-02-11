İstanbul kar alarmı! Apar topar AKOM'a geçen İmamoğlu saat verip uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından kar yağışı İstanbul'un çeşitli noktalarında etkili oluyor. İstanbul'un bazı bölgelerinde evlerin çatıları ve yerler beyaza bürünürken trafikte yoğunluk yaşandı.

İMAMOĞLU, AKOM'DAN UYARDI

Megakentteki kar çalışmalarını takip etmek için AKOM'a geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 18.00'den sonra kar yağışının etkisini artırarak devam edeceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. İmamoğlu yaptığı açıklamada "Özellikle akşam 18.00'den itibaren bir yağış ihtimalinden bahsediliyor. Sabaha karşı da yağışlar etkisini artırarak devam edecek. Yarın öğleden sonra ise Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla şeklinde ön görülen yağışlar söz konusu... Yağışların cuma günü itibariyle kalmayacağı öngörülüyor" ifadelerine yer verdi.

SİBİRYA SOĞUKLARI KAPIDA

Meteoroloji uzmanlarına göre; İstanbul Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor ve kar yağışının sonrasında hava sıcaklıklarının 3 ila 6 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Ayrıca, gece saatlerinde don ile buzlanma riskinin artabileceğine ilişkin uyarıda bulunuldu. Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) verilerine göre, hava sıcaklıklarının Şubat ayı ortalamasının 3 ila 6 derece altında seyredeceği değerlendiriliyor.

METEOROLOJİ DE SAAT 18.00'İ İŞARET ETTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yaşanan kar yağışı hakkında önemli uyarılarda bulundu. İstanbul'un kuzeybatısı için yapılan uyarıda, bu akşam saat 18.00'den yarın akşam saat 18.00'e kadar kuvvetli kar yağışının etkili olacağı ifade edildi. Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeybatısı, Tekirdağ'ın kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli (5-10 cm, yükseklerinde 15 cm) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı" ifadelerine yer verildi.

9 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle İstanbul Valiliği tarafından; Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar , Arnavutköy , Sultangazi, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece'de okullar tatil edildi. İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada "İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.