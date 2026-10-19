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Isparta'daki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 10 İHH gönüllüsü sağ olarak tahliye edildi

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Isparta'daki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 10 İHH gönüllüsü sağ olarak tahliye edildi
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Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan İHH ekibini kurtarma çalışmaları tamamlandı. AFAD koordinasyonundaki ekiplerce sarp ve engebeli arazide mahsur kalan 10 gönüllü sağ salim tahliye edildi; ilk etapta 3 kişi de bölgeden çıkarılmıştı.

'ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI'

İstanbul'dan geldikleri Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan İHH ekibini kurtarma çalışmaları tamamlandı. 10 kişilik İHH ekibi sağ olarak bölgeden tahliye edildi. İHH İnsani Yardım Vakfı'nın sanal medyadan yaptığı paylaşımda, "Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da, 14 kişilik gönüllü grubumuzun organizasyonu sırasında meydana gelen elim kaza sonrasında yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır. Olayın ardından ilk etapta tahliye edilen 3 arkadaşımızın ardından, sarp ve engebeli arazide mahsur kalan 10 gönüllümüz de AFAD koordinasyonundaki ekiplerce sağ salim tahliye edilmiştir" denildi.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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