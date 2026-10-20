Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İngiliz basını Salah'ın performansını konuşuyor: Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'ın da...

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İngiliz basını Salah'ın performansını konuşuyor: Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'ın da...
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor forması giyen Muhammed Salah, ligde Galatasaray'a 3 gol atmasının ardından Beşiktaş'ı da boş geçmedi. Mısırlı yıldızın performansı, dünya basınında da yankı buldu. İngiliz basınından The Sun, Salah için ''Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'ın da taraftarlarını üzdü'' yorumunda bulundu.

Trendyol Süper Lig’de Trabzon spor formasıyla harikalar yaratan Muhammed Salah, durdurulamıyor. 

SÜPER LİG'DE SALAH FIRTINASI

Ligde oynanan Galatasaray derbisinde kaydettiği 3 golle müsabakanın yıldızı olan Mısırlı yıldız, form grafiğini Beşiktaş karşısında da sürdürdü. Zorlu Beşiktaş mücadelesinde de fileleri havalandırmayı başaran Salah, sergilediği performansla bordo-mavili taraftarları mest etti.

''BEŞİKTAŞ'IN DA TARAFTARLARINI ÜZDÜ''

Mısırlı yıldızın Türkiye kariyerindeki bu muazzam yükselişi yalnızca yerel basında değil, dünya spor medyasında da geniş yankı uyandırdı. Özellikle İngiliz basını, Salah'ın derbilerdeki üstün performansını yakından takip ediyor. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Sun, tecrübeli futbolcunun son dönemdeki derbi performansına dikkat çekerek, "Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'ın da taraftarlarını üzdü" değerlendirmesinde bulundu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
İtalyan polisinden yağmacılara suçüstü: Çaldıklarını götüremeden yakalandılar

Aldıklarını kapıdan bile çıkaramadılar! Polisten yağmacılara suçüstü

İzleyenleri ikiye bölen oyun! Salondan çekip paylaştılar, ortalık karıştı

İzleyenleri ikiye bölen oyun! Çekip paylaştılar, ortalık karıştı

Trabzonspor'da Batagov depremi: Haftalarca sahalardan uzak kalacak

Beşiktaş maçı öncesi sakatlık şoku! En az 2 ay sahalardan uzak kalacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa'da protestocular Lacoste mağazalarını talan etti

Durmuyorlar! Camları paramparça edip mağazalara daldılar
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a olay gönderme

Herkes bu videoyu konuşuyor
Fransa'da yağmacılara büyük şok! Telefonlarda o mesaj belirdi

Yağmacılara soğuk duş! Telefonlarına gelen mesajla donup kaldılar
Selde hayatını kaybeden vatandaşa son veda! Ailesinin feryadı yürek dağladı

Babasının tabutuna kapanıp söyledikleri yürekleri dağladı
Alanya'da dağlık alana kaçırılan kişiye zorla 15 milyon avroluk senet imzalatıldığı iddiası! 7 şüpheli adliyede

Dağa kaçırılıp zorla imzalatılan senedin tutarı dudak uçuklattı
İstifaların ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş

Piyasa bir anda hareketlendi: Borsa, istifalara anında tepki verdi

İspanya'yı 'Adam Fırtınası' vurdu! Metrekareye 650 kilogram yağış düştü, 2 kadın hayatını kaybetti

Avrupa ülkesini "Adam Fırtınası" vurdu! 2 kişi öldü