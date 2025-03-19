İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına DEM Parti'den ilk tepki

Türkiye güne İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması haberiyle uyandı. İBB Medya A.Ş.'ye yönelik olarak başlatılan "Yolsuzluk" ve "Kent uzlaşısı" soruşturmaları kapsamında yaklaşık 106 kişi hakkında suç örgütü, irtikap, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız gözaltına alındı. Ayrıca İstanbul Valiliği, 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurdu. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına siyasilerden tepki yağdı.

ÖZEL: BİR SONRAKİ CUMHURBAŞKANIMIZA DARBE GİRİŞİMİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir. Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir. Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız... Milletimiz devletini sever ama birileri tarafından devlet milletin karşısına dikilirse millet buna izin vermez. Esas güç millettir ve en sonunda millet kazanır... Yine öyle olacak. Teslim olmayacağız. En sonunda yine milletin dediği olacak ve Türkiye kazanacak" dedi.

BULUT: HER BİR ÜYEMİZLE DİRENECEĞİZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Hukuk yok, yargı eliyle, adliye koridorlarında siyaseti dizayn ediyorlar. Milyonlarca vatandaşın oylarıyla seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarımız gözaltına alınıyor. Bu gözaltılar halkın iradesine, demokrasiye, hukuk devletine yapılan bir darbedir. Saray'ın hukuksuzluklarına teslim olmayacağız, her bir üyemizle direneceğiz" diye konuştu.

YAVAŞ: EKREM BAŞKANIMIZ YALNIZ DEĞİLDİR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bu ülkede hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve millet iradesini savunan herkes bilmelidir ki, seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu girişimler asla ama asla kabul edilemez. Dün diploma iptali, bugün sabahın erken saatlerinde Ekrem Başkanımızın evinin önüne yığılan polisler ve ekibine yönelik gözaltı işlemleri… Bu tablo, hukuk devletine yakışmıyor. Gözaltı nedeni belli olmasa da; Daha önce adliyeye gidip ifade veren bir belediye başkanını, bugün koştur koştur gözaltına almak neyin göstergesidir? Eğer gerçekten adaleti arıyorsanız, önce hukukun temel ilkelerine sadık kalınmalıdır. Bilinmelidir ki, milletin iradesine yapılan hiçbir müdahale karşılıksız kalmaz. Hukuk dışı yöntemlerle, baskılarla, tehditlerle yapılan bu uygulamalardan en büyük zararı demokrasimiz görecektir. Ancak biz susmayacağız! Hiç kimse de unutmasın: Ekrem Başkanımız yalnız değildir" ifadelerini kullandı.

BAKIRHAN: BU YANLIŞ YOLDAN BİR AN EVVEL DÖNÜLMELİ

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve beraberinde belediye başkanları, gazeteciler ve siyasetçilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiye yönelik gerçekleştirilen operasyon, demokrasiye, halk iradesine yönelik açık bir saldırıdır. Halkın iradesine karşı yapılan bu hukuksuzluğu reddediyoruz ve en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu yanlış yoldan bir an evvel dönülmeli, halkın iradesinde saygı gösterilmeli. DEM Parti olarak, demokratik siyasete yönelik her türlü baskıya karşı durmaya devam edeceğiz. İstanbul halkının ve Türkiye'de demokrasi mücadelesi veren tüm kesimlerin yanında olduğumuzu belirtiyor, Ekrem İmamoğlu ve gözaltına alınan herkesin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.

HATİMOĞULLARI: GİDİLEN YOL, YOL DEĞİLDİR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, ilçe belediye başkanlarının, gazetecilerin içerisinde olduğu onlarca kişinin sabahın erken saatlerinde evine baskın yapılarak gözaltına alınması kabul edilemez! En güçlü şekilde reddediyoruz! Bu operasyon hukuk sınırlarını tanımayan, siyasi bir operasyondur.

Sandık, oy, makam uğruna Türkiye'deki toplumsal gerilim ve kutuplaşmayı onarılmaz bir yere doğru götürmektir. Bu ülkenin en büyük kentinin belediye başkanının siyasi sakilerle sabah baskınıyla gözaltına alınması yüzlerce yıl unutulmayacak bir utançtır. Adalete olan inancı tuzla buz eden bu operasyon, siyasetin yargı eliyle dizayn edilmesidir.

Türkiye'nin ihtiyacı sabahın köründe polis baskınlarıyla belediye başkanlarını gözaltına almak değil; daha fazla demokrasi ve daha fazla hukuktur. Herkesi uyarıyoruz. Adalete olan inanç biterken, birlikte eşit ve adil yaşam umudu büyük zarar görecektir. Gidilen yol, yol değildir. Zararlıdır. Sayın İmamoğlu ve gözaltına alınan kişilerin derhal serbest bırakılması, yargısal süreçlerin bir intikam ve gerilim kaynağı olmaktan çıkarılması 85 milyonun hayrınadır" diye konuştu.

SARIGÜL: DEMOKRASİDEN UZAKLAŞMA SÜREKLİLİK HALİNİ ALDI

CHP'li Mustafa Sarıgül, "Demokrasiden uzaklaşma ve adaletsizlik süreklilik halini aldı. Adaletsizliği kim yaşatabilmiş ki, siz yaşatacaksınız? Halkı ve hakkı mağlup etmek mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

DİLEK İMAMOĞLU: KİMSE SUSAMAYACAK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, "Sahurdan sonra geldiler. 13 yaşımdaki kızım okulu bırakmak istemediğini belirtip babasıyla vedalaştı. 20 gündür 3-5 sosyal medya hesabıyla operasyonu başlattılar. Bu kadar adaletsizliğin karşısında hiç kimse susamayacak" dedi.

ENGİNYURT: ÜLKE HAPİSHANEYE DÖNDÜ

CHP'li Cemal Enginyurt, "Ülke hapishaneye döndü. Ekrem İmamoğlu ve yüzlerce insan gözaltına alındı. Recep Tayyip Erdoğan, TBMM dahil bütün Demokratik kurumları kapat. Bütün Muhalefeti tutukla. Kendine özgün bir Türkiye kur. Zindanlar bizim, Saraylar sizin olsa da DİRENECEĞİZ." ifadelerini kullandı.

BAŞ: BU BİR DARBEDİR

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Ellerine geçirdikleri gücü kullanarak halk iradesini kırmaya dönük girişimlerine devam ediyorlar. Bu bir darbedir. Ne olursa olsun, bu güzel ülkeyi darbecilerin insafına teslim etmeyeceğiz. Tüm halkımızı ve tüm siyasi partileri, sendikaları, meslek odaları ve demokratik kitle örgütlerini hep birlikte darbenin karşısında durmaya çağırıyoruz. Teslim olmayacağız ve bu karanlık sona erecek" şeklinde konuştu.

YÜCEL: MİLLETİN İRADESİNİN TECELLİ ETMESİNİN YOLU KESİLMEYE ÇALIŞILMAKTADIR

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Sayın Ekrem İmamoğlu'na suç örgütü lideri diyecek kadar gözleri dönmüş. Ülkenin çivisi çıkmış… Bu yaşananlar ülkenin bir sonraki cumhurbaşkanına darbe girişimidir. Milletin iradesinin tecelli etmesinin yolu kesilmeye çalışılmaktadır. Hukuka ve demokrasiye darbe yapılmıştır. Bildik senaryolarla, tanıdık iftiralarla Sayın Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmeye çalışmak acizliktir. Haksızlığın, hukuksuzluğun kitabını da yazsalar halkın dediği olur. Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir!" dedi.

POLAT: EVİMDE ARAMA YAPILARAK GÖZALTINA ALINDIM

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "Beni merak eden dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim, bu sabah evimde arama yapılarak gözaltına alındım. Ancak bizim İstanbul'a, insanımıza ve vatanımıza duyduğumuz sevdayı hiçbir güç engelleyemez. Ekrem İmamoğlu ile birlikte İstanbul'un tüm değerlerine sahip çıkarak çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Herkesi sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.