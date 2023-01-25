İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile yaptıkları toplantıdan fotoğraf paylaştı; herkes altına aynı yorumu yaptı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da büyükşehir belediye başkanları ile genel seçimler ve yerel yönetimler üzerine bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıdan bir fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gönderisinin altına birçok takipçisi "Ne olur aday ol" yorumunu yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin büyükşehir belediye başkanları ile bir araya geldi. CHP Genel Merkezi'ndeki basına kapalı görüşmeye, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da katıldı.

TOPLANTI SONRASI PAYLAŞIM GELDİ

Toplantıya katılanlardan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, görüşme sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve diğer belediye başkanlarının olduğu fotoğrafı şu notla paylaştı: "Büyükşehir Belediye Başkanları olarak bugün Ankara'da Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile genel seçimler ve yerel yönetimler üzerine verimli bir sohbet yaptık."

HERKES AYNI YORUMU YAPTI

Bu paylaşım sosyal medya kullanıcılarının büyük beğenisini topladı. Fotoğrafın altına yapılan yorumlar ise dikkat çekti. Çok sayıda Twitter kullanıcısı İmamoğlu'na seslenerek "Ne olur sen aday ol" şeklinde yorumlar yaptı.

O yorumlardan bazıları: