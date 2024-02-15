İliç'teki Maden Kazası Sonrası DEM Parti Milletvekilleri Çağrıda Bulundu

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, "İliç'teki maden derhal kapatılsın. Sadece İliç'te değil bu felaketlerin olma ihtimali bulunan her yerdeki madenlerin kapatılması Türkiye'deki bütün canlı yaşamı için elzemdir." dedi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Erzincan İliç'teki madende toprak kayması nedeniyle 9 işçinin toprak altında kaldığını hatırlattı.

İşçilerin kurtarılması temennisinde bulunan Gergerlioğlu, bu konuda 2022 yılında ilgili bakanlığa bir yazılı soru önergesi yönelttiğini anlattı. Gergerlioğlu, "Yeterli denetim yapılmadığı için gerçekleşti. Toprak çatlamış, kayma başlamış ama dönüp bakmamışlar. İnsanlar toprak altında kaldığında birilerinin aklı başına gelmiş. Siyanürün toprağa ve Fırat Nehri'ne karıştığı iddiaları da var." ifadelerini kullandı.

Gergerlioğlu, İsrail'in, Gazze'de soykırım yapmaya devam ettiğini dile getirerek, "Korkunç katliam ve soykırım 130 günü aştı. 12 bini bebek ve çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 30 bine yakın insan hayatını kaybetti. İsrail, yüzyılın en büyük soykırımını gerçekleştiriyor. Kamuoyunun bu konuda duyarlı olması lazım. Yarın öbür gün insanlığın yüzüne bakacak halimiz kalmaz. Bizim burada çok sıkıntılarımız olabilir. Türkiye halen gemilerle İsrail'e sevkiyatı devam ettirmektedir. Olacak bir iş değil." diye konuştu.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın da düzenlediği basın toplantısında Erzincan İliç'teki toprak kaymasının bir kaza olmadığını, "göz göre göre gelen ve tüm uyarılara rağmen yaşanan bir cinayet" olduğunu belirtti.

Türkiye tarihinin en büyük ekolojik kirlenmesiyle karşı karşıya olunduğunu ifade eden Akın, "İliç bir bakıma Türkiye'nin Çernobil'i oldu. Altın madeninin atıklarının meydana getirdiği en az 10 milyon metreküp siyanürlü toprak sel gibi aktı ve en az 300 bin metrekarelik bir alana yayıldı. Bu madenin yarattığı faciayla sadece İliç ve çevresi zehirlenmedi, tonlarca siyanür hem toprağa sızdı hem de sulara, havaya karıştı." dedi.

Söz konusu maden şirketinin ruhsatının iptal edilmesi gerektiğini söyleyen Akın, şunları kaydetti:

"İliç'teki maden derhal kapatılsın. Sadece İliç'te değil aynı zamanda bu felaketlerin olma ihtimali olan her yerdeki madenlerin kapatılması Türkiye'deki bütün canlı yaşamı için, insanlık için elzemdir, gereklidir. Aynı zamanda siyanür kullanılma meselesinin bu ülkede yasaklanması lazım. Avrupa ve birçok ülke 2010'dan bu yana bunu yasaklamış durumdadır ama maalesef bizim ülkemizde bu hala devam etmektedir."