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Otel penceresinde dehşet anları! Başkasının eşiyle yakalanınca kaçmaya çalıştı

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Otel penceresinde dehşet anları! Başkasının eşiyle yakalanınca kaçmaya çalıştı Haber Videosunu İzle
Otel penceresinde dehşet anları! Başkasının eşiyle yakalanınca kaçmaya çalıştı
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Brezilya’da başka bir erkeğin eşiyle birlikte olduğu öne sürülen adam, yakalanınca pencereden kaçmaya çalıştı. Penceredeki çıkıntıya tutunmak isterken dengesini kaybeden adam, bina cephesine çarparak metrelerce yükseklikten yere düştü. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Brezilya'nın Salvador kentindeki Barra bölgesinde 14 Eylül'de bir adam, otel penceresinden dışarı çıkıp aşağıdaki çıkıntıya tutunmaya çalışırken dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü.
  • Yarı çıplak haldeki adam, bina cephesine birkaç kez çarptıktan sonra zemine düşerek ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı; ameliyat edilmesi bekleniyor.
  • Yerel basında adamın evli bir kadınla birlikteyken kadının eşi tarafından fark edilmesi üzerine kaçmaya çalıştığı öne sürüldü, ancak polis bu nedeni doğrulamadı ve olayı ilk aşamada şüpheli intihar girişimi olarak kayda geçirdi.

Brezilya’da bir otelin penceresinde yaşanan olay, saniye saniye görüntülendi. Salvador kentinde bir otel penceresinden yarı çıplak halde çıkmaya çalışan adam, aşağıdaki çıkıntıya tutunmak isterken dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. Adamın, evli bir kadınla birlikteyken kadının eşi tarafından fark edilmesinin ardından kaçmaya çalıştığı öne sürüldü. 

PENCEREDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Olay, 14 Eylül’de Brezilya’nın Salvador kentindeki Barra bölgesinde meydana geldi. Görüntülerde yarı çıplak olduğu görülen adamın otel penceresinden dışarı çıktığı ve aşağıdaki bir çıkıntıya ulaşmaya çalıştığı görülüyor.

Ayaklarını çıkıntıya basmaya çalışan adam, bir anda dengesini kaybetti. Tutunacak yer bulamayınca kendisini boşluğa bırakan adam, bina cephesine çarparak birkaç kez savrulduktan sonra zemine düştü.

AĞIR YARALANDI

Dehşet anlarına tanık olan çevredekiler hemen yardım çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan adam, ardından hastaneye kaldırıldı.

Yerel kaynaklara göre ağır yaralanan adamın ameliyat edilmesi bekleniyor.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yerel basında yer alan iddialara göre adam, bir kadının eşi tarafından fark edilmesinin ardından bulunduğu yerden kaçmaya çalışıyordu. Ancak Brezilya polisi, olayın bu nedenle meydana geldiğini doğrulamadı.

Polis ilk aşamada olayı şüpheli intihar girişimi olarak kayda geçirirken, soruşturmanın sürdüğü ve olayın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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