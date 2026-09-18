Haberler

Trabzonspor'da yıldız operasyonu! Fabinho ve Salah'ın ardından Boateng bombası

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor'da yıldız operasyonu! Fabinho ve Salah'ın ardından Boateng bombası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadrosuna dünyaca ünlü isimleri katan Trabzonspor'da teknik yapılanma için de dikkat çeken bir adım atıldı. Bordo-mavililerin, eski Alman milli futbolcu Jerome Boateng ile yardımcı antrenörlük görevi için görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Trabzonspor'da yıldız isimlerle temaslar sürüyor. Bordo-mavililer, futbolcu kadrosunun ardından teknik ekibe de önemli bir ismi dahil etmek için harekete geçti.

BOATENG İÇİN YARDIMCI ANTRENÖRLÜK GÖRÜŞMESİ

Trabzonspor'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kariyerinde Bayern Münih, Manchester City ve Almanya Milli Takımı gibi önemli ekiplerde forma giyen Jerome Boateng'in Trabzon'a geldiği belirtildi. Edinilen bilgilere göre Boateng ile bordo-mavili kulüpte yardımcı antrenörlük pozisyonu için bir görüşme gerçekleştirildi. Futbolculuk kariyerinde birçok büyük başarıya imza atan Boateng'in, teknik kadro içerisinde değerlendirilmesi gündeme geldi.

THOMAS REIS'TEN TAKIMA YAKIN MARKAJ

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis'in yeni sezon öncesinde takım içindeki iletişimi güçlendirmek için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. Reis'in önce Muhammed Salah ile ardından takımın tamamıyla tanışarak uzun görüşmeler yaptığı ifade edildi. Hasan Tüncel'in haberine göre, Alman teknik adamın kısa süre içerisinde oyuncularına güven aşılamak ve takım içindeki birlikteliği artırmak istediği belirtildi.

Kaynak: Haberler.com
Halciler Federasyonu Başkanı Tavşan: Tarla-market fiyat farkının nedeni kiralar

Tarla-market fiyat farkının nedeni ne? En yetkili isim tek tek anlattı
Ne Yavaş ne İmamoğlu! İşte Özgür Özel'in adaylık için görüştüğü isim

Ne Yavaş ne İmamoğlu! İşte Özgür Özel'in adaylık için görüştüğü isim
Feribot faciasında WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! Soruşturmanın seyri değişebilir

Feribot faciasında soruşturmanın seyrini değiştirecek yazışma dosyada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

iPhone 18 Pro Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

Milyonların heyecanla beklediği telefon Türkiye'de satışa sunuldu
4 isim ilk kez çağrıldı! İşte A Milli Takımımızın Uluslar Ligi kadrosu

4 isim ilk kez çağrıldı! İşte A Milli Takımımızın Uluslar Ligi kadrosu
Gözaltına alınan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Yağız Sabuncuoğlu hakkında karar
Sel sularında sıkışan araçtaki yolcuları köylüler kurtardı

Saniyelerle yarış: Sel sularının sıkıştırdığı araçta ölüm kalım savaşı
Japonya'nın eski başbakanı sokakta broşür dağıtırken görüntülendi

Broşür dağıtan kişinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Montella'dan sürpriz karar! Milli Takım'da iki yıldızın kalemi kırıldı

Biri G.Saray'da oynuyor! Milli Takım'da iki yıldızın kalemini kırdı
Savunma sanayisinde yerlilik yüzde 83'ü aştı! Görgün 12 aylık ihracat rakamını açıkladı

Bir dönem yüzde 20'ydi! Görgün savunmadaki son rakamı açıkladı