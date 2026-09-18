Nusret Gökçe sektör değiştirdi! İbiza'da milyonluk lüks projeye imza attı

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Nusret Gökçe yeni yatırımıyla dikkat çekti. Ünlü işletmeci, İbiza'daki lüks konut projesiyle gayrimenkul sektörüne adım attı.

NUSRET'TEN GAYRİMENKUL HAMLESİ

Dünya genelinde "Saltbae" hareketiyle tanınan Nusret Gökçe, kariyerinde yeni bir alana yöneldi. Yemek sektöründeki restoran yatırımlarıyla uzun süre gündemde kalan Gökçe, bu kez müteahhitlik projesiyle adından söz ettirdi. Ünlü isim, İspanya'nın gözde tatil bölgelerinden biri olan İbiza'da lüks konut projesi geliştirdi.

İBİZA'DA DEV LÜKS PROJE

Nusret Gökçe'nin hayata geçirdiği "The N Residences Ibiza" isimli proje, adanın dikkat çeken yatırımları arasında yer alıyor. Proje kapsamında toplam 51 lüks daire, 4 restoran, yüzme havuzu ve yeraltı otoparkı bulunuyor. Modern mimarisi ve sunduğu imkanlarla öne çıkan projenin tamamlanma aşamasına geldiği belirtildi.

RESTORANLARDAN SONRA YENİ SEKTÖR

Nusret Gökçe, yıllar içinde açtığı restoranlarla dünya çapında tanınan bir marka haline geldi. Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerde restoran yatırımları yapan Gökçe, yeni projesiyle birlikte gayrimenkul alanındaki yatırımlarıyla da gündeme geldi.

Kaynak: Haberler.com