İçişleri Bakanı Soylu: Jandarma ve Sahil Güvenlik personel sayısı arttı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik personel sayısındaki artışı açıkladı ve Türkiye'nin istikrarını korumak için verilen mücadeleye vurgu yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Personel kapasitesini güçlendirmek için attığımız adımlarla Jandarma'da yüzde 43 artışla 139 bin mesai arkadaşımızın sayısı bugün yaklaşık 200 bin sınırına geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığında ise yüzde 52 artışla 5 bin 448 mesai arkadaşımızın sayısı 8 bin 280 sayısına geldi." dedi.

Şişli'de bir otelde düzenlenen, Jandarma ve Sahil Güvenlik personeli ile toplantıda bir araya gelen Soylu, Batı'nın bütün küresel stratejilerinin çöktüğü, dünyanın göçle, Afrika'dan Avrupa'ya kadar her yerde terör ve şiddetle şoka girdiği, olan bitene küresel çözüm ortaya konulamadığı bir dönemde görevlerini yaptıklarını dile getirdi.

Türkiye'de ise 2002'den beri süregelen siyasi istikrara karşı bir istikrarsızlaşma projesinin işletildiği süreçten geçildiğini söyleyen Soylu, Gezi Parkı olaylarının ardından FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerine kalkıştığını belirtti.

Soylu, PKK'nın yıllardır sürdürdüğü kirli emellerinin temini için bu ortamdan istifade ederek, DEAŞ'la mücadele bahanesiyle Batı'dan tarihinin en büyük lojistik desteğini alıp Türkiye'nin yanı başında bir terör devleti kurabilme gayreti içerisine girdiğini kaydetti.

Bakan Soylu, Türkiye'nin istikrarını ve kamu düzenini korumak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde köklü devlet geleneği ve kurumların feraseti ile büyük bir mücadele verildiğini ifade etti.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarındaki personel artışı

Devlet kurumlarındaki FETÖ yapılanmasına yönelik büyük temizlik yapmak gerektiğini dile getiren Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yapılan düzenlemelere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Hain darbe girişiminin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bütünüyle İçişleri Bakanlığına bağlandı. Burada daha hızlı karar alabilen, daha sade bir emir ve komuta zinciri oluştu. En büyük tahribatın oluştuğu alanlardan biri de maalesef beşeri kapasiteydi. Her şeyden önce jandarma ve sahil güvenlik akademisinin yapısı güçlendirildi. Son olarak bu kurumda Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Külliyesi tamamlanarak hizmete girdi. Sadece bu eğitim külliyesi dahil aslında bir vizyon değişikliğinin, bir yön değişikliğinin en temel göstergelerinden birisiydi. Personel kapasitesini güçlendirmek için attığımız adımlarla Jandarma'da yüzde 43 artışla 139 bin mesai arkadaşımızın sayısı bugün yaklaşık 200 bin sınırına geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığında ise yüzde 52 artışla 5 bin 448 mesai arkadaşımızın sayısı 8 bin 280 sayısına geldi. Fakat her iki kurumda önemli olan adımımız profesyonellik oranında oldu. Jandarma'da profesyonellik oranını 58'den 90'a, Sahil Güvenlik Komutanlığında ise yüzde 71'den yüzde 100'e çıkardık."

Teknik ekipman kapasitesi

Bakan Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarında teknik ekipman kapasitesinde de ciddi artışlara gittiklerini belirterek, "Aralık 2016 öncesinde Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde İHA ve insanlı keşif uçağı yoktu. Bugün 50 insansız hava aracımız mevcuttur. 2018'den itibaren Jandarma'mıza 13 adet Atak helikopteri aldık. Bu bizim ilk hücum helikopterlerimizdi. Sahil Güvenlik Komutanlığımızın da bugün itibariyle 6 insansız hava aracı, 9 mini insansız hava aracı, 3 sahil güvenlik uçağı mevcuttur. Terörle mücadelede personel ve insansız hava aracı kapasitesinin yanı sıra jandarma üs bölgesi sayısı da 162'ye ulaştırılmıştır." diye konuştu.

Yaklaşık 7 yıllık İçişleri Bakanlığı sürecinde sel, yangın ve depremler gibi çok büyük doğal afetlerle karşı karşıya kaldıklarına dikkati çeken Soylu, 11 ili etkileyen Güneydoğu Bölgesi'ndeki depremlerde Jandarma Özel Harekat Komando Taburu'nun yüzde 61'inin, Jandarma Asayiş Komando Bölümü'nün yüzde 78'inin yer aldığını, afet bölgesinde 32 bin 880 güvenlik korucusunun görev yaptığını kaydetti.

Dijital ve yapay zeka destekli sistemler

Jandarma Entegre Muhabere Bilgi Sistemi (JEMUS) altyapısını emniyet ve sahil güvenlik muharebe sistemleriyle uyumlu hale getirdiklerini vurgulayan Soylu, afet zamanında kullanılmak üzere AFAD'la birlikte altyapısını geliştirdiklerini, Sağlık Bakanlığı, Emniyet, AFAD, Sahil Güvenlik, Genelkurmay Başkanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünün bu altyapıyı kullanmaya başladığını söyledi.

Jandarma bünyesindeki yapay zeka destekli kent güvenlik yönetim sistemi projesini de 2020 yılında başlattıklarının altını çizen Soylu, şöyle devam etti:

"Burada da 20 ilçe, 239 noktada 824 kameranın kurulumu tamamlandı. 11 il, 109 ilçe, 4 bin 867 noktada 6 bin 700 yüz kameranın da kurulum işlemleri şu anda devam ediyor. 2016-2022 arasında jandarma tarafından terör operasyonlarında 6 bin 399 PKK'lı kimisi ölü kimisi teslim alınmak suretiyle etkisiz hale getirilmiştir. Bütün bunlarla birlikte Jandarma'nın yaptığı uyuşturucu operasyonu sayısı 2016'da 7 bin 878 seviyesindeyken, 2022 itibariyle 28 bin 691'e çıkmıştır. Jandarmamızın 2016 yılından bugüne kadar yakaladığı toplam kök kenevir miktarı 426,7 milyon adettir. Bunun nasıl bir büyüklük olduğu, parasal değeri, PKK'ya nasıl bir finans kaynağı olduğu bu işle uğraşanlar tarafından elbette çok iyi takdir edilecektir."

"Devletin bütün kurumlarıyla uyumu en üst seviyeye taşımıştır"

Bugün dağlardaki terörist sayısının 77'ye düştüğünü, 6 yıl önce bu sayının 3 binler seviyesinde olduğunu söyleyen Soylu, Jandarma teşkilatının tarihin en büyük başarısını yaşadığına değindi.

Bakan Soylu, savunma sanayisinin yüzde 20'lerden 80'lere gelmesinde Jandarma teşkilatının büyük katkısı olduğunu belirten Soylu, "Kimsenin kullanmadığı, kimsenin cesaret edemediği yerli ve milli malların ve ürünlerin hemen hemen ilk kullanımı, ilk denemesi her daim Jandarma teşkilatında olmuştur. Jandarma teşkilatı, Türkiye'de savunma sanayinde, savunma sanayinin ürünlerinin, savunma sanayi ve bütün kurumlarımızla buluşmasında öncü rol oynamıştır. Son aldığımız helikopterler dahil olmak üzere, bunların her birinin gelişmesinde, kullanılmasında, eksiklerinin belirlenmesinde jandarma teşkilatı, bütün tecrübesini ve birikimini ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

"Denizlerini gözetleyen bir Türkiye tablosu ortaya çıkmıştır"

Sahil Güvenliğin son çıkan kanunla birlikte kaçak balıkçılıkla mücadelede önemli adımlar attığını aktaran Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığındaki leventlerin işlerinin yüzde 70'inin göçmen kaçakçılığıyla mücadele olduğunu anlattı.

Kurumların uyumlu bir şekilde hizmet vermesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemini işaret eden Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığına ilişkin şu verileri paylaştı:

"2016'da 25 il, 56 ilçe ve 66 liman üsse konuşlanıyordu. 2023 itibariyle denizin kıyısı olan 23 ilimizin tamamıyla Van ve Bitlis illerinde 48 adet yeni karakol, 86 kolluk destek timi oluşturarak liman üs sayımızı tam 96'ya ulaştırdık. Arama-kurtarma bot sayımızı, yeni tip kontrol botları ile 178'den 250'ye, mobil radar sayımızı 8'den 20'ye yükselttik. Şu anda dünyadaki bilebildiğimiz en büyük seri imalat projesi olan kontrol botu alım projesi dahilinde Sahil Güvenlik Komutanlığımıza 107 adet yeni tip kontrol botu alıyoruz. Bunların şu ana kadar 56 tanesi kurumun envanterine dahil edilmiştir. 2016 yılında 12 adet deniz emniyet güvenlik arama kurtarma, özel timlerinde toplam 100 dalgıç görevli, 21 timde 253'e yükselmiştir. Bina ve tesis ihtiyacı kapsamında 2016 yılından bugüne kadar 51 adet bina, tesis ve iskele inşası tamamlanmış ve hizmetlere açılmıştır. Kara aracı sayımızda da yüzde 47 artış yaşanmış, büyük bir yatırım ve geniş kapsamlı bir proje olan Sahil Güvenlik Yönetim Sistemi projesi kapsamında 14 sahil gözetleme istasyonu kurulumu tamamlanmış ve bu yıl itibariyle sistemin canlı kullanımı başlamıştır. Bu bile başlı başına bir devrimdir. Denizlerini gözetleyen bir Türkiye tablosu ortaya çıkmıştır."

Göçmen kaçakçılığında son durum

Bakan Soylu, "Kendi milli ve yerli projelerimizle birlikte özellikle yüzen unsurlar ile karargah bağlantısını daha etkin hale getirebilmek için 'Sahil-Net' ve 'Ka-Bant' uydu sistemleri projeleri hayata geçirilmiştir. Bu proje kapsamında Ege Bölgesi'nde 3 adet merkez, 9 adet istasyon, 19 adet yüzer unsur sistem ve 17 adet 'Ka-Bant' uydu terminali kurulumu tamamlanmıştır." dedi.

2016 yılından itibaren 7 bin 293 göç olayında toplam 252 bin 431 düzensiz göçmenin yakalanıp kurtarıldığını aktaran Soylu, 954 göçmen kaçakçısının ise adli makamlara sevk edildiğini bildirdi.

Soylu, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarının insanlık dışı muamele uyguladığı 2 bin 245 geri itme olayında 61 bin 115 düzensiz göçmenin Türk Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldığını sözlerine ekledi.

Programda, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ile Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir de çalışmalarına dair bilgiler verdi.