HÜDA PAR liderinden 4 kişinin öldüğü kaza sonrası Trabzon halkına zeytin dalı

Trabzon'da yaşanan stant geriliminin ardından Haberler.com stüdyosunda sert açıklamalarda bulunan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 4 kişinin öldüğü 21 kişinin yaralandığı otobüsü kazası sonrası Trabzon halkına adeta zeytin dalı uzattı. Konuşmalarında şehirdeki olayları çıkaranların Trabzon halkı değil bir avuç provokatör olduğuna işaret eden Yapıcıoğlu yaptığı paylaşımda "Yakınlarını kaybeden kardeşlerimin acısını paylaşıyor ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, seçime AK Parti listelerinden girecek olan HÜDA PAR'ın Trabzon'da açtığı seçim standı şehirde büyük gerilim yaşanmasına neden oldu.

HÜDA PAR'A TEPKİ YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİ

Onlarca vatandaşın standın kaldırılması çağrısı ve yaşanan gerginliğin ardından emniyet güçlerinin araya girmesiyle tansiyon düşerken, dün akşam saatlerinde sokağa inen çok sayıda Trabzonlu HÜDA PAR'a tepki yürüyüşü gerçekleştirdi.

YAPICIOĞLU HABERLER.COM STÜDYOSUNA KONUK OLDU

Şehirde tansiyonun zirve yaptığı dakikalarda Haberler.com stüdyosuna konuk olan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Siyaset yapma hakkımızı engelleyenler yakalarını kurtaramayacaklar. Cezalarını çekecekler. Kim ortalığı karıştırmak istiyorsa bunun hesabı sorulmalı. Biz ortama germek istemiyoruz. Bunun için standı kaldırdık, gerekirse yine kaldırırız, sıkıntı değil.

"SANKİ BAYRAĞA KARŞIYMIŞIZ GİBİ 'KALDIRIN' DİYORLAR"

Birkaç provokatörün kışkırtmalarının daha nahoş olaylara yol açmasını istemiyoruz. Mesela başka bir standımızda kocaman Türk bayrağını görmüyorlarmış gibi bize bayrak hediye etmeye geliyorlar. Halbuki daha büyük bir bayrak standımızda duruyor. Böyle insanları galeyana getiriyorlar. Sanki bayrağa karşıymışız gibi. Trabzon'da da 'O bayrağı oradan kaldırın' diyorlar. Bu sadece sizin bayrağınız mı? Bu bayrak 85 milyonun bayrağı. Sen hangi hakla o bayrağı oradan kaldırıyorsun?"

YAPICIOĞLU'NDAN TRABZON HALKINA ZEYTİN DALI

Yapıcıoğlu'nun canlı yayında yaptığı açıklamalar ses getirirken, akşam saatlerinde Trabzon'da korkunç bir trafik kazası gerçekleşti. Şarampole yuvarlanan belediye otobüsünde 4 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralandı. Yaşanan kazanın ardından HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu ise yaptığı paylaşımla adeta Trabzon halkına zeytin dalı uzattı.

"YAKINLARINI KAYBEDEN KARDEŞLERİMİN ACISINI PAYLAŞIYORUM"

Konuşmalarında şehirdeki olayları çıkaranların Trabzon halkı değil bir avuç provokatör olduğuna işaret eden Yapıcıoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Trabzon'da belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Can kaybının artmaması, yüreğimizin daha fazla yanmaması en büyük temennimiz. Yakınlarını kaybeden kardeşlerimin acısını paylaşıyor ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.