HÜDA PAR'lı Demir, DEDAŞ'a karşı toplanan imzaları Kurtulmuş'a teslim etti

HÜDA PAR Genel Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) tarafından yürütüldüğü öne sürülen 'haksız uygulamalara' tepki gösteren vatandaşların topladığı 8 bin imzayı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'a teslim etti.

"SAYIN BAŞKAN, GEREKLİ İŞLEMLERİ YAPACAĞINI İFADE ETTİ"

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un konuyla ilgili duyarlılık gösterdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Sayın Başkan, verdiğimiz dosyayı inceleyerek gereken işlemleri yapacağını ifade ettiler. Bu vesile ile kendilerine Silopili kardeşlerimiz adına şükranlarımı sunarım."

"HUKUKSUZLUKLARIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Demir, bölge halkının uzun süredir DEDAŞ'tan kaynaklı mağduriyetler yaşadığını vurgulayarak, sorunun çözümü için mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi: "Bölge halkının yıllardır DEDAŞ'tan çektikleri umarım son bulur. Bu sorun çözülene kadar bu hukuksuzlukların peşini bırakmayacağız."

Şehzade Demir'in, dosyayı Numan Kurtulmuş'a teslim ettiği sırada çekilen bir fotoğrafa da yer verdiği paylaşımı şu şekilde;