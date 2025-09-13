HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Sağlam: Milletin iradesinden beslenen bir anayasa en tabii olandır

Haberler

HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanı İshak Sağlam, partisinin düzenlediği çalıştayda yaptığı konuşmada, "Hakkın ve adaletin hâkim olduğu, devletin millete hizmet aracı olarak görüldüğü, milletimizin inanç ve değerleriyle barışık bir anayasa hepimizin ortak arzusudur. Milletin iradesinden beslenen bir anayasa en tabii ve en kolay olandır" dedi.

HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen "Toplumsal Mutabakat Arayışı ve Yeni Anayasa" çalıştayı başladı.

Topkapı'da bir otelde düzenlenen çalıştayda, 3 farklı panel oturumu ile yeni anayasa çalışmalarında takip edilmesi gereken yol haritası, dikkat edilmesi gereken hususlar ve toplumun beklentilerine ilişkin önemli değerlendirmeler yapılacak.

Şeyh Cemal Mürsel Hoca'nın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan çalıştay, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcı ve İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanı İshak Sağlam'ın açılış konuşması ile devam etti.

"BUGÜN YENİ BİR ANAYASA İHTİYACINI KONUŞUYORUZ"

Konuşmasını katılımcıları selamlayarak başlayan Sağlam, anayasaların, devletlerin en temel hukuki metinleri olduğunu söyledi. Anayasaların, millet iradesinin yazılı hale geldiği, devlet düzeninin çerçevesini belirleyen belgeler olduğunu ifade eden Sağlam, ayrıca karşılaşılan sorunların kaynağının çoğu zaman anayasada arandığını; çözüm yollarının da yine anayasal düzenlemelerle şekillendiğini kaydetti.

Sağlam, "Bugün ele alacağımız 1982 Anayasası, neredeyse yürürlüğe girdiği ilk günden itibaren tartışmaların odağı olmuştur. Henüz anayasayı hazırlayan cuntanın lideri Cumhurbaşkanlığı makamındayken başlayan değişiklikler, bugüne kadar 21 kez yapılmıştır. Ancak bu değişiklikler milletimizin beklentilerine cevap verememiş, sorunlara kalıcı bir çözüm sunamamıştır. Bu sebeple, bugün yeni bir anayasa ihtiyacını konuşuyoruz." dedi.

"BUGÜNE KADAR YAPILAN ANAYASALAR BU MİLLETİN TECRÜBE VE BİRİKİMİNİ DİKKATE ALMADAN HAZIRLANMIŞTIR"

Türkiye'nin, bir günde yahut bir gecede yapılan bir devrimle kurulmadığını ifade eden Sağlam, "Bu devlet, on beş asırlık bir medeniyetin, bin yıllık devlet tecrübesinin ve asırlara yayılan birikimin üzerine kuruldu. Ne var ki bugüne kadar yapılan anayasalar, bu medeniyetin değerlerini, bu milletin yüzyıllarca biriktirdiği tecrübe ve birikimini dikkate almadan hazırlanmıştır. Bu sebeple yapılan yamalar dikiş tutmamış, yapılan düzeltmeler milletimizin ihtiyaçlarına çare olamamıştır." diye konuştu.

"GAYEMİZ; ANAYASALARDAN KAYNAKLANAN SORUNLARA ÇÖZÜM YOLLARI ARAMAK"

Çalıştayın amacına işaret eden Sağlam, "Bu çalıştayda gayemiz; yeni bir anayasa taslağı ortaya koymak değildir. Gayemiz; milletimizin beklentilerini dile getirmek, anayasalardan kaynaklanan sorunlara çözüm yolları aramak, geleceğe ışık tutacak öneriler geliştirmektir." dedi.

Sağlam, "Hakkın ve adaletin hâkim olduğu, devletin millete hizmet aracı olarak görüldüğü, milletimizin inanç ve değerleriyle barışık bir anayasa hepimizin ortak arzusudur. Böyle bir anayasaya ulaşmak mümkündür. Ve bu hedef, sanıldığı kadar zor değildir. Tam aksine, milletin iradesinden beslenen bir anayasa en tabii ve en kolay olandır." şeklinde konuştu.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanı İshak Sağlam, çalıştayda sunulacak tebliğlerin en kısa sürede kitaplaştırılarak milletin istifadesine sunulacağını aktardı.

Sağlam, konuşmasının sonunda çalıştayın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

hanefi mezhebinin kurucusu imamı azam Kuranın yazıldığı arapça kutsal bir değildir sadece anlamı kutsaldır demiştir bunu hangi dile çevirirseniz çevirin değişmez bir kuraldır bu. Kuranı okuyup anlamak, şirke girip kendi çıkar ve menfaati doğrultusunda kullanmamak önemlidir. hak yolunda ilerlemek isteyenler kuranı anlacakarı şekide okuyup hayatlarını ona göre idame ettirirlerse sevaba girerler günümüzde kuranı dürüstçe yorumlayıp yol gösterecek İslam alimi ben tanımıyorum o yüzden bu haldeyiz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcaner_cubukcu:

dhkp-c bunlar israilin ayrı gayrimeşru çocukları

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
