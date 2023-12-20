Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesi TBMM'de; DEM Parti'den hükümete eleştiri (2)

CHP GRUBU SÖZ ALDIHazine ve Maliye Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmelerinde CHP Grubu adına konuşan Karabük Milletvekili Cevdet Akay, bütçe ramlarına değinerek, "Konsolide bütçe büyüklüğü 11 trilyon 89 milyar, vergi gelirleri yani bütçe gelirleri açısından da 8,4 trilyonluk bir...

CHP GRUBU SÖZ ALDI

Hazine Ve Maliye Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmelerinde CHP Grubu adına konuşan Karabük Milletvekili Cevdet Akay, bütçe ramlarına değinerek, "Konsolide bütçe büyüklüğü 11 trilyon 89 milyar, vergi gelirleri yani bütçe gelirleri açısından da 8,4 trilyonluk bir vergi geliri hedeflenmiş, bütçe açığı ise 2 trilyon 651 milyar olarak öngörülmüş. Genel bütçenin içerisinde Maliye Bakanlığı bütçesine baktığımız zaman da genel bütçenin yaklaşık yüzde 41'ini Maliye Bakanlığı bütçesi oluşturuyor. Gerçekten en büyük bütçe Hazine ve Maliye Bakanlığına ayrılmış durumda" dedi.

'2014'TEN BU YANA ÜLKEMİZ DE MİLLETİMİZ DE GÜN YÜZÜ GÖRMEDİ'

CHP Grubu adına konuşan Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak da ekonomide yaşanan sıkıntıların köklerinin bundan 10 yıl öncesine dayandığını vurgulayarak, "Erdoğan'ın 'Alışılmış bir Cumhurbaşkanı olmayacağım' dediği 2014'ten bu yana ülkemiz de milletimiz de gün yüzü görmedi. Saray 10 yılda devlet ve ekonomi yönetiminde kriz üstüne kriz çıkardı" ifadelerini kullandı.

'YAPILACAK İLK İŞ, 31 MART SEÇİMLERİNDE İKTİDARI HEZİMETE UĞRATMAK'

Öztrak, hükümetin kötüye giden ekonomiye çözüm bulmadığını dile getirerek, "Sorunun sebebi olanlar çözümün adresi olamazlar. Yapılacak ilk iş, önümüzdeki yıl 31 Mart seçimlerinde iktidarı hezimete uğratmak, erken genel seçime zorlamaktır. Bu kriz ancak adaleti ve hukuk devletini yeniden tesis edecek, verimliliği ve üretimi artıracak, büyümenin milletimizin tamamını kucaklamasını sağlayacak ve her alanda sürdürülebilirliği temin edecek bir program uygulayacak yeni ve güvenilir bir yönetimle atlatılabilir. Bunu da yine biz yaparız" diye konuştu.

'2024 YILININ ORTASINDAN İTİBAREN DEZENFLASYON SÜRECİ BAŞLAYACAK'

CHP Grubu'nun ardından, bütçe üzerine sözü AK Parti Grubu aldı. AK Parti Grubu adına konuşan Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, Türkiye ekonomisinin yaşanan zorlu küresel finansal koşullar ve jeopolitik gerginliklere rağmen büyüme eğilimini sürdürdüğünü söyledi. 6 Şubat'ta yaşanan depremlere rağmen, bu yılın ilk yarısında yüzde 3,9'luk bir büyüme kaydedildiğini aktaran Altınsoy, "Ülkemizde güçlü seyreden yurt içi talep, emtia fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinin seyri enflasyona yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır. Para ve maliye politikalarının eş güdümlü yürütülmesi ve fiyat artışlarını beraberinde getiren tüm unsurlarla mücadele edilmesiyle 2024 yılının ortasından itibaren dezenflasyon süreci başlayacak ve fiyat istikrarı yeniden tesis edilecektir" değerlendirmesinde bulundu.

'MİLLET 22 KEZ KESİNTİSİZ BÜTÇE YAPMA YETKİSİ VERDİ'

AK Parti Grubu adına konuşan Konya Milletvekili Selman Özboyacı da milletin AK Parti'ye 22 kez üst üste kesintisiz bütçe yapma yetkisi verdiğini dile getirerek, "Bu tablonun sebebi milletimizin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na olan güveni, Türkiye'yi yönetme becerisindeki istikrara olan teveccühüdür" dedi.

'KURUMLARIN ETKİNLİKLERİ VE İŞLEVLERİ ZAYIFLATILMIŞTIR'

Saadet Partisi (SP) Grubu adına konuşan Konya Milletvekili Hasan Ekici, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte kamu gücünün otoriter rejimlere benzer bir yoğunlukla yürütme erkinde ve tek elde toplandığı eleştirisini dile getirerek, "İkinci bir neden, son Anayasa Mahkemesi kararları üzerine yapılan tartışmalarda tekrar görüldüğü üzere yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti ilkelerine yönelik ihlaller artmıştır. Diğer bir neden, kamu kurumlarının, özellikle yolsuzlukla mücadelede kritik öneme sahip Kamu İhale Kurumu gibi denetleyici ve düzenleyici kurumların etkinlikleri ve işlevleri zayıflatılmıştır" diye konuştu.

'BU BÜTÇEDE İSTİHDAM YOK'

SP Grubu adına söz alan Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan da bu bütçede istihdamın olmadığını kaydederek, "İşsizlik var, bu bütçede yatırım yok yandaş var, üretim yok ithalat var, bütçede adalet yok ama bir kişiye 10 maaş var, bütçede kalkınma yok ama çok bol miktarda faizciler var, bu bütçede EYT'liler, emekliler, asgari ücretliler, memurlar yok rantçılar var, bu bütçede depremzedeler yeterince yok ama müteahhitler fazlasıyla var" eleştirisini dile getirdi.

Besti KARALAR/ ANKARA,

CHP GRUBU SÖZ ALDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmelerinde CHP Grubu adına konuşan Karabük Milletvekili Cevdet Akay, bütçe ramlarına değinerek, "Konsolide bütçe büyüklüğü 11 trilyon 89 milyar, vergi gelirleri yani bütçe gelirleri açısından da 8,4 trilyonluk bir vergi geliri hedeflenmiş, bütçe açığı ise 2 trilyon 651 milyar olarak öngörülmüş. Genel bütçenin içerisinde Maliye Bakanlığı bütçesine baktığımız zaman da genel bütçenin yaklaşık yüzde 41'ini Maliye Bakanlığı bütçesi oluşturuyor. Gerçekten en büyük bütçe Hazine ve Maliye Bakanlığına ayrılmış durumda" dedi.

'2014'TEN BU YANA ÜLKEMİZ DE MİLLETİMİZ DE GÜN YÜZÜ GÖRMEDİ'

CHP Grubu adına konuşan Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak da ekonomide yaşanan sıkıntıların köklerinin bundan 10 yıl öncesine dayandığını vurgulayarak, "Erdoğan'ın 'Alışılmış bir Cumhurbaşkanı olmayacağım' dediği 2014'ten bu yana ülkemiz de milletimiz de gün yüzü görmedi. Saray 10 yılda devlet ve ekonomi yönetiminde kriz üstüne kriz çıkardı" ifadelerini kullandı.

'YAPILACAK İLK İŞ, 31 MART SEÇİMLERİNDE İKTİDARI HEZİMETE UĞRATMAK'

Öztrak, hükümetin kötüye giden ekonomiye çözüm bulmadığını dile getirerek, "Sorunun sebebi olanlar çözümün adresi olamazlar. Yapılacak ilk iş, önümüzdeki yıl 31 Mart seçimlerinde iktidarı hezimete uğratmak, erken genel seçime zorlamaktır. Bu kriz ancak adaleti ve hukuk devletini yeniden tesis edecek, verimliliği ve üretimi artıracak, büyümenin milletimizin tamamını kucaklamasını sağlayacak ve her alanda sürdürülebilirliği temin edecek bir program uygulayacak yeni ve güvenilir bir yönetimle atlatılabilir. Bunu da yine biz yaparız" diye konuştu.

'2024 YILININ ORTASINDAN İTİBAREN DEZENFLASYON SÜRECİ BAŞLAYACAK'

CHP Grubu'nun ardından, bütçe üzerine sözü AK Parti Grubu aldı. AK Parti Grubu adına konuşan Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, Türkiye ekonomisinin yaşanan zorlu küresel finansal koşullar ve jeopolitik gerginliklere rağmen büyüme eğilimini sürdürdüğünü söyledi. 6 Şubat'ta yaşanan depremlere rağmen, bu yılın ilk yarısında yüzde 3,9'luk bir büyüme kaydedildiğini aktaran Altınsoy, "Ülkemizde güçlü seyreden yurt içi talep, emtia fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinin seyri enflasyona yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır. Para ve maliye politikalarının eş güdümlü yürütülmesi ve fiyat artışlarını beraberinde getiren tüm unsurlarla mücadele edilmesiyle 2024 yılının ortasından itibaren dezenflasyon süreci başlayacak ve fiyat istikrarı yeniden tesis edilecektir" değerlendirmesinde bulundu.

'MİLLET 22 KEZ KESİNTİSİZ BÜTÇE YAPMA YETKİSİ VERDİ'

AK Parti Grubu adına konuşan Konya Milletvekili Selman Özboyacı da milletin AK Parti'ye 22 kez üst üste kesintisiz bütçe yapma yetkisi verdiğini dile getirerek, "Bu tablonun sebebi milletimizin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na olan güveni, Türkiye'yi yönetme becerisindeki istikrara olan teveccühüdür" dedi.

'KURUMLARIN ETKİNLİKLERİ VE İŞLEVLERİ ZAYIFLATILMIŞTIR'

Saadet Partisi (SP) Grubu adına konuşan Konya Milletvekili Hasan Ekici, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte kamu gücünün otoriter rejimlere benzer bir yoğunlukla yürütme erkinde ve tek elde toplandığı eleştirisini dile getirerek, "İkinci bir neden, son Anayasa Mahkemesi kararları üzerine yapılan tartışmalarda tekrar görüldüğü üzere yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti ilkelerine yönelik ihlaller artmıştır. Diğer bir neden, kamu kurumlarının, özellikle yolsuzlukla mücadelede kritik öneme sahip Kamu İhale Kurumu gibi denetleyici ve düzenleyici kurumların etkinlikleri ve işlevleri zayıflatılmıştır" diye konuştu.

'BU BÜTÇEDE İSTİHDAM YOK'

SP Grubu adına söz alan Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan da bu bütçede istihdamın olmadığını kaydederek, "İşsizlik var, bu bütçede yatırım yok yandaş var, üretim yok ithalat var, bütçede adalet yok ama bir kişiye 10 maaş var, bütçede kalkınma yok ama çok bol miktarda faizciler var, bu bütçede EYT'liler, emekliler, asgari ücretliler, memurlar yok rantçılar var, bu bütçede depremzedeler yeterince yok ama müteahhitler fazlasıyla var" eleştirisini dile getirdi.

Besti KARALAR/ ANKARA,