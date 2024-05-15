Hakan Fidan: Yapay zeka istihbaratta analiz konusunda oyun değiştirici olacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son zamanlarda hayatımıza dahil olan yapay zekaya ilişkin "Yapay zekanın kontrolden çıkma tehlikesi var. Geçmişte nükleer silahı elde etti devletler, uzay silahları anlatılıyor. Yapay zeka istihbari alanda çok fazla şey yapacak. İstihbaratta analiz konusunda oyun değiştirici olacak." dedi.

Bakan Fidan, NTV ekranlarında bir programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, İsrail-Filistin çatışması, Gazze'deki insani dram, Irak'ın kuzeyinde terörle mücadele operasyonları ve yapay zekaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"YAPAY ZEKAYI YAKINDAN TAKİP EDİYORUM"

Fidan, yapay zekanın son zamanlarda hayatımıza daha fazla dahil olması ve gelişimine ilişkin "Yakından takip ettiğim bir konu. Bunlar istihbaratta da kazandırmak istediğimiz kabiliyetlerdi. Yapay zeka konusu öyle bir noktaya geldi ki, birçok meslek grubu işini kaybetti, haberleri yok. Geçenlerde bir ülkedeydim, adını vermeyeyim. Kendileri de yapay zekayla ortak olmuşlar. Bunların halka açık olmayan versiyonları var. Birkaç tanesini görme imkanım oldu. Orada muhasebe işlemleri, mimari işlemler, statik hesapları, mühendislik hesapları, birçok konu kendiliğinden çözülüyor. Bunlar ticarileştiği zaman, toplumsal hayata girdiği zaman artık insanın yerine makinenin geldiğini öngörmek gerekiyor. Şimdiden itibaren hazırlık yapmamız lazım. Türkiye olarak yapay zeka konusunda çalışma içinde olmamız gerekiyor." yorumunda bulundu.

"KONTROLDEN ÇIKMA TEHLİKESİ VAR"

"Yapay zekanın kontrolden çıkma tehlikesi var." diyen Fidan, "Geçmişte nükleer silahı elde etti devletler, uzay silahları anlatılıyor. Yapay zeka istihbari alanda çok fazla şey yapacak. İstihbaratta analiz konusunda oyun değiştirici olacak. "