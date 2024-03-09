Üye Girişi
Haberler

Fatih Erbakan, babası ile özdeşleşen kamyon kasası pozunu verdi

Güncelleme:

Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın ikonikleşen kamyon kasası pozunu verdi. Erbakan'a eşlik edenler arasında Yeniden Refah Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suat Kılıç da vardı.

Son dönemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere AK Parti cephesinde eleştiri oklarını üzerine çeken Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın 1994'te Refah Partisi'nin Genel Başkanlığını yaptığı sırada yerel seçimlerde Erdoğan ile çektirdiği ikonik kamyon kasası pozunu tekrarladı.

Fatih Erbakan, babası ile özdeşleşen kamyon kasası pozunu verdi

1994'TEKİ FOTOĞRAF AKILLARA GELDİ

Milli Görüş lideri ve Refah-Yol Hükümeti'nin Başbakanı Necmeddin Erbakan, 1994 yılında düzenlenen yerel seçimlerde İBB adayı olan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte kamyon ile seçim çalışması yapmıştı. Yakın Türkiye siyasi tarihinde önemli bir yeri olan fotoğrafta bulunan isimler daha sonrasında önemli görevlerde bulundu.

Fatih Erbakan, babası ile özdeşleşen kamyon kasası pozunu verdi

ERDOĞAN İSİM VERMEDEN ELEŞTİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Yenide Refah Partisi'ni ima ederek "Ülkemizin pek çok il ve ilçesinde şöyle bir manzara ile karşı karşıya kaldık. Partimizin eski belediye başkanlarını, vekillerini aday göstererek, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı. Türkiye, özgür ve demokratik bir ülkedir. İsteyen istediği yerde siyaset yapabilir, aday olabilir. Biz kendi ittifakımızdan, kendi partimizden mesulüz ancak hem bize kaybettirmek için çalışıp hem çeşitli imalarla gölgemizde yürümeye kalkanlara da müsaade etmeyiz. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir" ifadelerine yer vermişti.

ERBAKAN'DAN DEM'Lİ YANIT GELMİŞTİ

YRP lideri Fatih Erbakan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevaben "Yeniden Refah Partisi, hiç kimseye kazandırmak veya kaybettirmek için seçime girmiyor. Her yerde kendimiz kazanmak için seçime giriyoruz. Bu mantıkla giderseniz; o zaman İstanbul'da DEM Parti, AK Parti'ye kazandırmak için seçime giriyor. Çünkü DEM Parti'nin alacağı oylar, İmamoğlu'ndan gidecek. Eğer öyleyse DEM Parti, seçime girmesin mi?" demişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Fatih Erbakan Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Aydın Nazilli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Nazilli adayı Besriye Tekgür kimdir? DEM Parti Aydın Kuşadası Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Kuşadası adayı Sabahattin Bor kimdir? DEM Parti Aydın Germencik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Germencik adayı Güven Çelik kimdir? DEM Parti Aydın Efeler Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Efeler adayı Öznur Kızılay kimdir? DEM Parti Aydın Didim Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Didim adayı Nizamettin Özden kimdir? DEM Parti Antalya Serik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Serik adayı Tayfun Yüksel kimdir? DEM Parti Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Muratpaşa adayı Erhan Aktı kimdir? DEM Parti Antalya Kumluca Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Kumluca adayı Haydar Çelik kimdir? DEM Parti Antalya Korkuteli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Korkuteli adayı Remzi Yıldız kimdir? DEM Parti Antalya Konyaaltı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Konyaaltı adayı Alaettin Güven kimdir? DEM Parti Antalya Kepez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Kepez adayı Selami Özyaşar kimdir? DEM Parti Antalya Kemer Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Kemer adayı Dursun Satıcı kimdir? DEM Parti Antalya Kaş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Kaş adayı Medeni Kaya kimdir? DEM Parti Antalya Gazipaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Gazipaşa adayı Medeni Kaya kimdir? DEM Parti Antalya Finike Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Finike adayı Kamil Dağ kimdir?
500

Yorumlar (2)

Abdullah Civelek:

Kasada tanıdık birisi daha var

11
0
yanıtYanıtla
İbrahim Coşkun:

Babası öldüğünde miras için birbirine giren değilmiydi Fatih erbakan ?

0
5
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title