Eski CHP Milletvekili Ramazan Kerim Özkan Artvin'de seçim çalışmalarına katıldı

UĞUR İSTANBULLU

Eski CHP Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan seçim çalışmaları kapsamında Artvin'in Ardanuç ilçesi Geçitli köyünde vatandaşlarla buluştu. Özkan, "Bu toprakların yaşanılabilir olması için neyi biz ortak akıl olarak kullanıyoruz, el bir elden üstündür ve bir arkadaşımız bunu söyleyecek ve hep beraber gelir ve getirilerimizi harcı harcına yerinde kullanırsak bu dedikleri gibi beşli konsorsiyuma aktarılan parayı adaletli dağıtırsan sana da yetiyor, bana da yetiyor, veterinere de yetiyor hatta köydeki imama da yetiyor yani hepimize yetiyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimine sayılı gün kala Cumhuriyet Halk Partisi sahadaki çalışmalarına hız verdi. Veteriner hekim olan ve üç dönem Burdur Milletvekilliği yapan Ramazan Kerim Özkan, Artvin'de CHP'nin seçim çalışmalarına katıldı.

"PARAYI ADALETLİ DAĞITIRSAN, SANA DA YETER BANA DA"

Ramazan Kerim Özkan Ardanuç Geçitli köyünde şunları söyledi:

"Bu toprakların yaşanılabilir olması için neyi biz ortak akıl olarak kullanıyoruz, el bir elden üstündür ve bir arkadaşımız bunu söyleyecek ve hep beraber gelir ve getirilerimizi, harcı harcına yerinde kullanırsak bu dedikleri gibi 5'li konsorsiyuma aktarılan parayı adaletli dağıtırsan sana da yetiyor, bana da yetiyor, veterinere de yetiyor hatta köydeki imama da yetiyor yani hepimize yetiyor. Fakir fukaramıza da yetiyor. İşte bu hak, hukuk adalet diyoruz ya işte bu adaleti sağladığımızda sen de mutlu olacaksın, emekli de mutlu olacak, yaşlın da çocuğun da ve gencinde.

"BİR İLAÇ YAZIRMAK BİN LİRAYA MAL OLUYOR"

Köylü vatandaş, "Bir şey söyleyeceğim, bir ilacımı yazdırabilmek için köyden kalkıp Artvin'e gitmek zorundayım bu da bana bin liraya mal oluyor ve sadece bir ilaç yazdırmak için" diyerek dert yandı.

CHP Ardanuç İlçe Başkanı Mesut Aksakal, "Bizim ilçemizde bir uzaman hekimimiz yok. Altılı masanın mutabakat metninde en kapsayıcı bir şekilde açıklanıyor ve ilçemize uzman hekim de gelecek. En düşük yaşlılık maaşı bir asgari ücrete yakın olacak bugün alınan yaşlılık maaşı 2 bin lirayla kim geçinebilir arkadaş" dedi.

"İNSANLAR ARTIK KENTLERDE YAŞAYAMIYOR"

Ramazan Kerim Özkan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Emeklilere bayram harçlığı verilecek dendiğinde insanlar gülüyordu biz teklif ettiğimiz de ki sonuçta verildi önceleri bin lira şimdi ise 2 bin lira ve Kemal Kılıçdaroğlu ve altılı masa bugün Kurban Bayramı'nda 8 bin 500 lira vereceğiz diyor. Geçmiş bayramdaki farkla beraber 15 bin bin lira verilecek. Geçmişte bin lira ödeme yapıldığında bir kurbanlık alınıyordu ama şimdi al bakalım, alamazsınız. İnşallah bu iktidar değiştiğinde en düşük memur maaşı 20 bin lira olacak ve sizin de var memur çocuklarınız var. Kentlerde artık yaşayanlar artık kasabalara dönmek istiyorlar ve bizlere her gün müracaat ediyorlar, 'Artık bu maaşla İstanbul'da yaşayamıyorum ve kasabama dönmek istiyorum' diyor. Maalesef memur maaşı asgari ücretin üç katına çıkarmaları lazım ki ancak geçinebilsinler. Artık toplum başka yerlere gitmeye başladı ve daha bugün Genel Başkanımız açıkladı memur maaşları konusunda. Gelinen nokta çok kötü faizler derken biz o borçları da ödeyeceğiz ve milletimiz öder. Bakın depremde 13 milyon insanımız mağdur oldu, hala eksiklerimiz var ama yaralarımızın büyük bir kısmı sarıldı ve bunu bu millet yaptı."

"NASIL Kİ TÜRKİYEDE BEŞLİ ÇETE VAR BURADA ARTVİN'DE DE, ARDANUÇTA DA VAR"

Köylü vatandaş, "Türkiye genelinde baktığımızda Artvin, yeşil Artvin geçerdi bakın buraya Ardahan ovası gibi boş çorak bir araziye döndü. Nasıl ki Türkiye'de beşi çete var Artvin'de, Ardanuç tada beşli çete var ve kontrolsüz orman kesimi yapılıyor. Biz 2018 yılında biz köy halkı olarak imza topladık ve bu imzaları CHP'ye ve AKP'ye verdik evet CHP iktidarda değil ama AKP bu imzaları gündeme almadan kaybetti imzaları" diye konuştu.

"BİZ TEKLİF VERİYORUZ AMA İNANIN OYUMUZ KADAR KONUŞABİLİYORUZ"

Ramazan Kerim Özkan vatandaşa şu şekilde yanıt verdi:

"Bizler kanun teklifi veriyoruz ama inanın oyumuz kadar konuşabiliyoruz ve oyunuzu verin ve oy çokluğuyla elimizden ne geliyorsa yapacağız. Yoğurt sütten yapılır demi evet sütten olur ve maya katarsın ve mayayı verirsin yoğurt olur, adam diyor ki 'yoğurt topraktan olur' diyor. Kabul edenler, etmeyenler el kaldırılıyor ve kabul ediliyor. Çünkü başkan topraktan olur diye kaldırırsa ve herkes oradaki Grup Başkanvekiline bakıyor yani bizde oyumuz kadar yapabiliyoruz. Kesinlikle bu vatandaşımızın dertlerini çözmek için siyaset yapıyoruz. Orman konusunda olsun açıkçası her konuda biz dersimizi çalıştık. Türkiye Büyük Millet Meclisi çözüm yeri olacak ve şu anda Meclis'te kırmızı koltuklar utancından yüzü kızardı ve Meclis'in hiçbir hükmü yok ve parlamenter rejimine geçip buralardan aldığımız sorunları mecliste değerlendirip çözüm üreteceğiz ve şu anda mecliste çözüm diye bir şey yok."