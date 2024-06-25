Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'la yemek yedi: İmamoğlu ile görüşme yok, hepsi asparagas

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB'nin Sıhhiye'deki tesisinde bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'ndan bir saat önce tesise gelen Yavaş, Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı. Görüşme öncesi açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Sayın Başkan 'bir yemek yiyelim' dedi. Yeni tanıştığımız birisi de değil. Uzun yıllardır ABB başkanlığı yapıyor. Elbette oturacağız, yemek yiyeceğiz, konuşacağız. Türkiye'nin dünya kadar sorunları var. Bölgenin dünya kadar sorunları var. Oturup konuşacağız." dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Basın mensubunun "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşecek misiniz?" sorusuna da "Onu bilmiyorum arkadaşlar. Talep olursa elbette görüşürüz yani. Bizim partili arkadaşlarımız. Yabancı birisi değil, başka birisi değil. Oturacağız, konuşacağız." yanıtını verdi.

"ONLARI HEPSİ ASPARAGAS"

Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu randevu aldığını söyledi, yarın görüşmeniz bekleniyor." sözlerine de "Onların hepsi asparagas. Böyle bir şey yok. Böyle bir olay olduğunda Sayın Başkan arar geleceği günü belirtir. Ona göre önceden konuşuruz. Benim programımın, onun programının uygun olması lazım. O çerçevede oturup konuşuruz. Yemeğimizi de yeriz. Bayramlaştık." diye yanıtladı.

"ÖZEL BİR GÜNDEMİMİZ YOK"

Kılıçdaroğlu ile uzun zamandır görüşmediklerini belirten Yavaş ise şöyle konuştu: "Özel bir gündemimiz yok sadece sayın genel başkanımızla uzun süredir görüşmemiştik. Ben bayramda kendisini aradım. Görüşemediğimizi söyledim. Burada daha önce yemek de yemiştik. Aynı yerde bir yemek ikram edeyim dedim hepsi bu."