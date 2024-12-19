Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan Mısır'da çarpıcı Suriye mesajı
Erdoğan'dan Mısır'da çarpıcı Suriye mesajı
Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil
Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil
Putin, İstanbul'da varılan anlaşmalar temelinde ateşkes için görüşmeye hazır olduğunu söyledi
Putin ateşkes için İstanbul'da varılan anlaşmaları işaret etti

Esenyurt kayyumu 37 caminin mülkiyetini müftülüğe devretti

Esenyurt kayyumu 37 caminin mülkiyetini müftülüğe devretti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terör örgütü üyeliğinden görevinden alınarak tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine atanan kayyumun, ilçedeki 37 caminin mülkiyetini encümen kararı ile müftülüğe devrettiği ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin aralık ayı toplantısında gündem dışı konuşma yapan CHP'li Erdinç Aktaş, Esenyurt Belediyesi'ne atanan kayyum yönetiminin icraatlarını konu aldı.

Esenyurt kayyumu 37 caminin mülkiyetini müftülüğe devretti

"CAMİNİN ALTINDAKİ İŞLETMELERE ÇÖKMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ"

Esenyurt Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan arazilerin başka kurumlara devredilmesini eleştiren Aktaş, ayrıca ilçede üzerinde cami bulunan birçok parselin de müftülüğe devredildiğini söyledi. Aktaş, "Müftülük bir yazı göndermiş. 37 cami yerini bize bağlayın diye. Amacınızın cami olmadığını biliyoruz ki amaç caminin altındaki işletmeler. Oraya çökmeye çalışıyorsunuz."

"MÜFTÜLÜK İSTEDİ KAYYUM VERDİ"

Camilere ait mülkiyetlerin, Esenyurt Müftülüğü'ne devredilmesiyle ilgili talebin, seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden alınmasından bir ay sonra yapıldığı öğrenildi. Esenyurt Müftülüğü, 28 Kasım 2024 tarihinde Esenyurt Belediyesi'ne bir yazı göndererek, 37 caminin mülkiyetinin kendilerine devredilmesini istedi.

Esenyurt kayyumu 37 caminin mülkiyetini müftülüğe devretti

Esenyurt Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından, Belediye Encümeni'ne gönderilen yazıda şöyle denildi: "İlçe Müftülüğü'ne ait yazıda, İlçemiz Müftülüğüne bağlı camilerden, mülkiyetinin tamamı veya bir kısmı idaremize ait olan ve uygulama imar planında 'Dini Tesis Alanı' olarak belirlenen taşınmazların tamamının Müftülüğe tahsisi hususu talep edilmektedir. Bahse talep konusu üzerine, 'mülkiyeti Esenyurt Belediyesine ait olan camiler', 'mülkiyetinde Esenyurt Belediyesinin hissesi bulunan camiler', 'hüküm ve tasarrufu idaremize ait tescil harici alanlarda bulunan camilerin' ve uygulama imar planlarında dini tesis alanı olarak belirlenen taşınmazların tamamının ekli listede belirtildiği şekilde Müftülüğe 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. Maddesinin (d) fıkrası gereğince 25 yıl süre ile tahsisi hususunda karar alınmak üzere yazımızın; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 31 inci maddesinin son fıkrası ve yanı kanunun 45 inci maddesinin ek fıkrası gereğince Belediye Encümeni'ne havalesini olurlarınıza arz ederim."

Esenyurt kayyumu 37 caminin mülkiyetini müftülüğe devretti

"MÜFTÜ AYKUL'UN TALEBİ"

Esenyurt Müftüsü Selami Aykul'un imzasıyla, camilerin devredilmesiyle ilgili olarak Esenyurt Belediyesi'ne gönderilen yazıda ise şöyle denildi: "İlçe Müftülüğüne bağlı camilerden mülkiyetinin tamamı veya bir kısmı Belediyenize ait olan ve imar planlarında dini tesis alanı olarak belirlenen ek listede bilgileri yazılı taşınmazların tamamının Müftülüğümüze tahsis ve devrinin yapılması hususunda; bilgi ve gereğini arz ederim."

Esenyurt kayyumu 37 caminin mülkiyetini müftülüğe devretti

Kaynak: ANKA / Umut Halavart - Politika
img

Putin ateşkes için İstanbul'da varılan anlaşmaları işaret etti
img

Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil
img

Bakanlıktan dikkat çeken "yılbaşı" kararı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Yayınladıkları Suriye bayrağındaki Türkiye detayı dikkat çekici
Yayınladıkları Suriye bayrağındaki "Türkiye" detayı dikkat çekici
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Çırılçıplak oturup film izleyerek tarihe geçtiler
Tarihte bir ilk: Çırılçıplak oturup izlediler
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi

Son Dakika Haberleri

TRT 1 canlı maç izle! CERCLE BRUGGE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Tottenham Manchester United CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Tottenham Manchester United maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Inter Udinese CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Udinese maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cercle Brugge hangi ülkenin takımı? 21 Aralık en uzun gece mi? A Spor CANLI izle! (BUCASPOR GÖZTEPE) 19 Aralık A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Konca Kuriş kimdir, Konca Kuriş'i kim, neden öldürdü? Nacional Benfica maçı neden ertelenmişti, maç maç kaç kaçtı? Nacional Benfica CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Nacional Benfica maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bucaspor Göztepe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bucaspor Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.