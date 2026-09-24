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Şanlıurfalı vatandaşın deprem anını anlattığı röportaj olay oldu

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Şanlıurfalı vatandaşın deprem anını anlattığı röportaj olay oldu Haber Videosunu İzle
Şanlıurfalı vatandaşın deprem anını anlattığı röportaj olay oldu
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini sallayan deprem, birçok ilde panik yarattı. AFAD'ın 5,4, Kandilli'nin ise 5,8 büyüklüğünde açıkladığı sarsıntının ardından Bakan Murat Kurum olumsuz bir durum bulunmadığını bildirirken, Şanlıurfalı bir vatandaşın deprem anını anlattığı video renkli görüntülere sahne oldu.

  • Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde geniş bir alanda hissedilen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 5,8, AFAD ise 5,4 olarak açıkladı.
  • Deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumların saha tarama çalışmalarında can ve mal kaybına dair olumsuz ihbar tespit edilmedi.
  • Şanlıurfa'da depreme yakalanan bir vatandaşın sarsıntı anını kendine has üslubuyla anlattığı video sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde geniş bir alanda hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5,8 olarak duyururken, AFAD sarsıntının büyüklüğünü 5,4 olarak açıkladı. 

CAN VE MAL KAYBI TESPİT EDİLMEDİ

Çok sayıda ilde paniğe neden olan ve vatandaşların sokağa dökülmesine yol açan sarsıntının ardından AFAD ve ilgili kurumlar saha tarama çalışmalarına başladı. Bakan Murat Kurum, deprem sonrası ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu ve bölgeden kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuz ihbar bulunmadığını ifade etti.

ŞANLIURFALI VATANDAŞIN ANLATIMI OLAY OLDU 

Depremin yarattığı korku dolu anların ardından sosyal medyaya düşen bir görüntü ise yüzleri güldürdü. Şanlıurfa'da depreme yakalanan bir vatandaşın sarsıntı anında yaşadıklarını kendine has üslubuyla aktardığı video kısa sürede büyük ilgi gördü. Görüntüleri izleyen kullanıcılar vatandaşın renkli ve eğlenceli Anlatımı karşısında "Deprem oldu ama anlatışı daha çok salladı" yorumlarında bulunarak videoyu binlerce kez paylaştı.

Kaynak: Haberler.com
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