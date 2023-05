Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var (4)

KONYA'DA GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİNİN AÇILIŞINI YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Antalya'daki programının ardından Konya'ya geldi. Erdoğan, Avrupa'nın en büyük, dünyanın sayılı büyüklüğündeki güneş santrallerinden biri olan 1 milyar dolarlık yatırıma sahip, 20 milyon metrekare araziye inşa edilen, 1350 megavat kurulu güce ve yıllık yaklaşık 3 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretimiyle, yıllık 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını karşılayacak Kalyon Karapınar Güneş Enerji Santralinin de aralarında bulunduğu toplu açılış törenine katıldı. Kılıçaslan Meydanı'nda yapılan törende Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuşma yaptı.

"Muhalefetin eleştirilerine rağmen, sondaj gemilerimizi bunun için aldık. Doğal gaz aramalarına bu sebeple başladık. Şu anda bizim 4 tane sondaj gerimiz var. İki tane sismik araştırma gemimiz var. Artık kendimize yetiyoruz. Dışarıdan değil sadece kendimize ait olan gemilerimiz bunlar. Akkuyu Nükleer Güz Santrali'ni bunun için inşa ediyoruz ve şu an itibarıyla Akkuyu'da tüm ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılıyoruz. Bunun tabii ikinci ünitesi var. Üçüncü ünitesi var. Dördüncü ünitesi var. Yetmez. İnşallah iktidarımızın devamıyla ikinci nükleer güç santralini de ne yapacağız? İnşa edeceğiz. Büyük ihtimalle bunu da Sinop'ta inşa etme durumumuz var. Zira Türkiye artık enerjide muhtaç olan değil. Enerji ihraç eden olacak. Güneş ve rüzgarın enerji sepetimizdeki payını bunun için artırıyoruz. Bugün dev bir enerji panellerinin olduğu nereye gideceğiz. Nereye? Karapınar'a. Bu kaç tane futbol sahası büyüklüğünde? Devasa enerji santralinin panellerinin olduğu yeri göreceğiz. Bu da nereye nasip oldu? Konya'ya. Bor madenimizi kendimiz işlemeye işte bunun için önem veriyoruz. Ülkemizin farklı yerlerinde petrol kuyularını bunun için açıyoruz. Allah'a hamdolsun. Attığımız tüm bu adımların olumlu neticelerini de artık tek tek alıyoruz. 'Her seçim öncesinde gaz buluyorlar' yalanını nasıl Karadeniz gazıyla boşa çıkardıysak, enerji hamlelerimize kara çalanları da yeni müjdelerle hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz. Özellikle petrol konusunda etrafına bakıp da iç geçiren milletimizin bir asırlık hasretini dindirmekte kararlıyız. 'Daha önce petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden, hamdolsun şimdi petrol üretmeye başladık. Dünyada karada yapılan en büyük on keşiften birini geçen sene Türkiye olarak biz gerçekleştirdik. Ülkemizin 5-6 yıl önce yaklaşık 40 bin varil olan günlük üretimi iki kat artışla nereye ulaştı biliyor musunuz? Günlük 80 bin varile ulaştı. Şimdi sizlerle yeni bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Bu ne demek biliyor musun? Ey teröristler, işte sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip. Yerin 2 bin 600 metre derinliğinde bulduğumuz petrolü bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz. İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık. Günlük tüketimimizin onda birini tek başına karşılayacak bu petrol rezervinin ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağından şüphe var mı? Yok. Aynı bölgeden yeni müjdeler de bekliyoruz. Gabar'daki kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik. İyi mi? Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Rabbim sevgili habibine komşu eylesin. Aynı bölge daha önce keşfettiğimiz, günde 9 bin varil petrol üreten diğer kuyumuza da patlayıcı uzmanı astsubayımız Şehit Esma Çevik'in ismini vermiştik. Yeni sahamız şehit Aybüke Yalçın bir kuyumuzun olduğu alan inşallah ülkemizin tamamında üretilenden daha fazla petrolü tek başına sağlayacak. Böylece şimdilik günlük 180 bin varil petrol üretimiyle ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda yeni bir adım atmış oluyoruz. Bakınız artık rezervlerimizin toplam değerini bile konuşmuyoruz. Yoksa Gabar'daki yeni keşfimizin değeri on milyarlarca doları buluyor. Karadeniz gazımızın değeri yüzlerce milyar dolarla ifade ediliyor. Biz kaynağı bay bay Kemal ne diyor. Londra'daki tefecilerden 300 milyar getirecekmiş. Bay bay Kemal, ben ne diyorum, sen ne diyorsun. Tefecilerden 300 milyar dolar getirecekmiş. Bay bay Kemal, bak para bu işte bu. Sakarya doğal gazı, Gabar işte para bu. Şimdi bununla beraber biz emin adımlarla yola devam ediyoruz, devam edeceğiz. Biz kaynağı tefecilerde aramıyoruz. Ülkemizin kendi değerinde arıyoruz. Kendi topraklarımızda arıyoruz. Kendi zenginliklerimizle arıyoruz. Tek derdimiz yaptığımız keşiflerin ve yatırımların ülkemizin enerji bağımsızlığına katkısını en üst düzeye çıkarmak. Çünkü tıpkı savunma sanayi gibi enerji bağımsızlığı da ülkelerin ve milletlerin gerçek özgürlüğünün vazgeçilmez şartıdır. Bunun için keşfettiğimiz. Her enerji kaynağıyla ne kadar iftihar etsek yeridir."

Hasan DÖNMEZ- Salih BÜYÜKSAMANCI- Atilla ATMACA/ KONYA,