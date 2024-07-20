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Erdoğan'ın KKTC'deki sözleri Yunanistan'ı karıştırdı: Türkler bir gece ansızın gelebileceğini hatırlatıyor

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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümünde KKTC'de önemli mesajlar paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'ı karıştırdı. Yunan basını, "Eyvah Türkler geliyor!", "Akdeniz'de büyük gövde gösterisi" , "Türkler bir gece ansızın gelebileceğini hatırlatıyor" gibi ifadelere yer vererek Erdoğan'ın sözlerini manşetlerine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümünde KKTC'deki açıklamaları Yunanistan'da gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümünde gerçekleştirilen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katıldı. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada Yunanistan'a gönderme yaptı.

Erdoğan'ın KKTC'deki sözleri Yunanistan'ı karıştırdı: Türkler bir gece ansızın gelebileceğini hatırlatıyor

"KIBRIS'TA FEDERAL BİR ÇÖZÜMÜN MÜMKÜN OLMADIĞINA İNANIYORUZ"

"Aynı suda iki kez yıkanılmaz." diyen Erdoğan, "Adadaki gerçekleri görmezden gelerek hiçbir yere varılmaz. Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz. 'Müzakerelere, yıllar önce İsviçre'de bıraktığımız yerden devam edelim' demenin kimseye faydası yoktur. Bakın biz müzakereye, görüşmeye, Kıbrıs'ta kalıcı barışı ve çözümü sağlamaya hazırız. Çözüm yolunda uzatılan hiçbir eli havada da bırakmayız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın KKTC'deki sözleri Yunanistan'ı karıştırdı: Türkler bir gece ansızın gelebileceğini hatırlatıyor

"TÜRKLER BİR GECE ANSIZIN GELEBİLECEĞİNİ HATIRLATIYOR"

Yunan gazetelerinde, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili, "Eyvah Türkler geliyor!", " Akdeniz'de büyük gövde gösterisi" , "Türkler bir gece ansızın gelebileceğini hatırlatıyor" gibi ifadelere yer verildi.

Erdoğan'ın KKTC'deki sözleri Yunanistan'ı karıştırdı: Türkler bir gece ansızın gelebileceğini hatırlatıyor

PROVOKATİF BAŞLIK ATTILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Protothema gazetesi, Erdoğan'ın sözlerini skandal bir başlıkla duyurdu. Gazetede, "Erdoğan işgal altındaki topraklardan kışkırtmayı sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı. Erdoğan'ın, "Miçotakis'le görüştüm. 'Sataşma yapma' dedim" sözlerini gündemine alan gazete, bu ifadelerin "saldırı" olduğunu iddia etti.

Erdoğan'ın KKTC'deki sözleri Yunanistan'ı karıştırdı: Türkler bir gece ansızın gelebileceğini hatırlatıyor

"TÜRKİYE ADADAN ELİNİ ÇEKMEYECEĞİNİ HERKESE İLAN ETTİ"

Yüksek tirajlı Kathimerini gazetesi ise, "Erdoğan işgal altındaki topraklardan seslendi: Kıbrıs'ta federal çözüm mümkün değil" başlığını attı. Gazetenin, "Erdoğan 'Kuzey Kıbrıs göz bebeğimiz, ruhumuzun bir parçası' ifadelerini kullanarak adadan elini çekmeyeceğini herkese ilan etti" şeklinde ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

Erdoğan'ın KKTC'deki sözleri Yunanistan'ı karıştırdı: Türkler bir gece ansızın gelebileceğini hatırlatıyor

Bir başka skandal başlığı CNN Greece kullandı. "Erdoğan işgal topraklarında" başlığıyla okurlarıyla buluşan yayın kuruluşu, Erdoğan'ın Kıbrıs'ta federal çözümüne sıcak bakmadığını vurguladı.

Erdoğan'ın KKTC'deki sözleri Yunanistan'ı karıştırdı: Türkler bir gece ansızın gelebileceğini hatırlatıyor

"ERDOĞAN KIBRIS'A ÇIKARMA YAPTI"

Iefimerida gazetesi ise, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgal altındaki Kıbrıs'a çıkarma yaptı" sözlerini kullandı. Yunan gazete, "Erdoğan meydan okurcasına, Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inandığını söyledi. Türkiye, Kıbrıs'ta kalıcı barış ve çözüm için müzakereye, görüşmeye, müzakereye hazırdır" diyen Erdoğan buna rağmen Kıbrıs'ta barış harekatının neden yapıldığını ve Türkiye'nin neden böyle bir karar aldığını aklımızda tutmamız lazım diyerek provokatif konuştu." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın KKTC'deki sözleri Yunanistan'ı karıştırdı: Türkler bir gece ansızın gelebileceğini hatırlatıyor

"TÜRKİYE ADADA GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI"

"Erdoğan işgal edilen topraklarda provokasyonu sürdürüyor" ifadelerini kullanan Insider Greece ise, Erdoğan'ın, "Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz" sözlerini okurlarıyla buluşturdu. Gazete, Türkiye'nin adada gövde gösterisi yaptığını ifade etti.

Erdoğan'ın KKTC'deki sözleri Yunanistan'ı karıştırdı: Türkler bir gece ansızın gelebileceğini hatırlatıyor

Haberler.com / Abdullah Aydemir - Politika

Kıbrıs Barış Harekatı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Akdeniz Kıbrıs Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Haberler

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