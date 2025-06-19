Erdoğan: Depremde ülkemizin imdadına ilk koşanlardan biri can Azerbaycan'dı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kahramanmaraş Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Deprem zamanında ülkemizin imdadına ilk koşanlardan birinin Azerbaycan olduğunu hatırlatan Erdoğan, "İlham kardeşimin ve ailesinin de güçlü katkılarının gönlümüzde hep ayrı bir yeri var" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Açılışını yaptığımız Azerbaycan Mahallemize katkıda bulunan 10 milyon kardeşimizi Aliyev'in şahsında yürekten selamlıyorum. Bugün burada bir millet iki devlet şiarının soyutlaşmasına yine tanıklık ediyoruz.

"RABBİM İZE BU ACIYI TEKRAR YAŞATMASIN"

İlham kardeşime ve heyetine Kahramanmaraşlılar adına teşekkür ediyorum. Türkiye ve Azerbaycan arasında kader birliğinin en somut örneklerinden biri açılışını yaptığımız konutlardır. 6 Şubat'ta tarihimizin en büyük felaketini yaşadık. 12 bin 796'sı Maraş'ta olmak üzere 53 bin 735 canımızı toprağa verdik. Rabbim bize bu acıyı tekrar yaşatmasın diyorum.

"ÜLKEMİZİN İMDADINA İLK KOŞANLARDAN BİRİ CAN AZERBAYCAN"

Depremin ilk anından beri inancımızı hiç yitirmedik. Yaşadığımız imtihan karşısında bir gün bile ümitsizliğe kapılmadık. Milletimizle gönül gönle verdik. Süratle kendimizi toparladık. Ülkemizin imdadına ilk koşanlardan biri can Azerbaycan'dı... Felaketin haberini alır almaz 'Seninleyim Türkiye'm' diyerek arabasının tavanına varını yoğunu sararak milletimize yardım etmeye çalışan, dualarıyla, gözyaşlarıyla acımızı paylaşan Azerbaycan halkının dayanışmasını hiçbir zaman unutamayız. İlham kardeşimin ve ailesinin de güçlü katkılarının gönlümüzde hep ayrı bir yeri var.

"AZERBAYCAN MAHALLEMİZ ADETA GURUR TABLOMUZ"

Azerbaycan mahallemiz adeta gurur tablomuz. Depremle yıkılan bu mahalle yeniden ayağa kalkıyor. Bu proje, burada ikamet edecek kardeşlerimiz için güvenli bir eser olacak. Sadece evlerin değil, parklarıyla bahçeleriyle öncü olacak bir yaşam alanı haline gelecek.

İnşallah yıl sonuna kadar kalan projelerimizi tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Atılan her adımda, çakılan her çivide Türk 'ün alın teri ve samimiyeti vardır. İşçisinden mühendisine emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.

"MUHALEFET İÇ KAVGALARIYLA MEŞGULKEN BİZ KONUTLARI TESLİM EDİYORUZ"

Konut projelerinin yanında sosyal donatı alanları kuruyoruz. Tarihi alanları asrına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıyoruz.

Dünyada ve bölgemizdeki şartlar ne olursa olsun bizim önceliğimiz bellidir. Biz hükümet olarak en kısa sürede asrın felaketinin şehirlerimize açtığı yaraları sarma derdindeyiz. Asrın inşası faaliyetlerinde teslim ettiğimiz konutlar hızla artıyor. Muhalefet tamamen kendi iç kavgaları ile meşgulken biz konutlarımızı teslim etmeye devam ediyoruz.

"DEPREM BÖLGESİNE 2 TRİLYONU AŞAN YATIRIM YAPTIK"

2025 yılı sonunda hedefimiz 453 bin bağımsız bölümü bitirmek. Şimdiye kadar deprem bölgesinde 2 trilyonu aşan yatırım yaptık. Yıl sonunda tüm şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmayı, yarım bir hikaye bırakmamayı hedefliyoruz. Yaşadığımız süreç milli mücadeleyle eş değerdir. Hükümet bu enkazın altından kalkamaz diyorlardı.

"ONLARIN UFKU ANCAK SANDIKLARI KADARDIR"

Her seçim döneminde bol keseden atıp tutan, şimdi deprem bölgesinin yolunu bile hatırlamayanların ufku, ancak sandıkları kadardır. İşleri bitince millet akıllarına bile gelmiyor. Koltuk mücadelesinden başlarını kaldıramıyorlar. Acınacak haldeler. Bizim pusulamız hiçbir zaman muhalefet olmadı. Biz 23 yıldır olduğu gibi yine sadece işimize bakıyoruz. Onlar umutsuzluk yayacak, biz afetzedelerin yoldaşı olacağız. Onlar yapamazsınız diyecek, biz de şehirlerimizi daha güçlü şekilde ayağa kaldıracağız.

"PUSULAMIZ ASLA MUHALEFET OLMADI"

Bizim pusulamız asla muhalefet olmadı. Onlar umutsuzluk yayacak, bizler depremzede kardeşlerimize umut olacağız. Onlar engel çıkartacak, bir yol bulup engellerin üstesinden geleceğiz. Onlar didişirken, biz tüm Türkiye'ye aşkla hizmet edeceğiz."

"AZERBAYCAN HALKI, BU ACIYI KENDİ ACISI KABUL ETTİ"

Törende söz alan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise şu açıklamalarda bulundu:

"6 Şubat'taki depremde hayatını yitirmiş tüm kardeşlerimize rahmet diliyorum. Azerbaycan halkı bu acıyı kendi acısı kabul etti. Depremden derhal sonra sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde önce arama kurtarma, ardından imar işleri başlamıştır. Yeni konutlar teslim edilmiştir. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü idaresini gösteren bir olaydır.

"AZERBAYCAN HER ZAMAN TÜRKİYE'NİN YANINDADIR"

Azerbaycan ekipleri tarafından 53 insan felaketten sağ çıkarılmıştır. Azerbaycan her zaman Türkiye'nin yanındadır. Biz dostuz, kardeşiz ve müttefikiz. Türkiye ve Azerbaycan, iki kardeş ülke imanla yan yana, bir aradadır. Kahramanmaraşlılar bu depremde öz iradesini göstermişlerdir. Onların arkasında güçlü Türkiye ve güçlü lider Erdoğan vardır."