Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Tanju Özcan ve Gürsel Tekin! Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday olanların sayısı 4'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerden zaferle ayrılan aday olması sonrasında CHP'de sular durulmuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi parti içinde "değişim" mesajlarının art arda gelmesine neden olurken, ilk adaylık açıklamasını yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve CHP'li Gürsel Tekin'in takip etmesiyle Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday olan isimlerin sayısı 4'e yükseldi.

28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turundan zaferle ayrılan adayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olması CHP içinde taşların yerinden oynamasına neden oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim mağlubiyetine rağmen görevinden istifa etmemesi ise parti içinde "değişim" tartışmalarını beraberinde getirdi.

CHP'de "değişim" ateşini yakan isim Ekrem İmamoğlu oldu.

"DEĞİŞİM" ATEŞİNİ YAKAN İSİM İMAMOĞLU OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimin hemen ardından art arda "değişim" vurgulu açıklamalar yaparken, İmamoğlu'nu izleyen bir başka isimse CHP Grup Başkanı Özgür Özel oldu.

CHP Grup Başkanı Özel: Sorumluluk almaktan kaçmayacağım.

"SORUMLULUK ALMAKTAN KAÇMAYACAĞIM"

Bir gazetecinin yönelttiği "Genel başkanlığa aday olacak mısınız?" sorusuna "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım" yanıtını veren Özel, "Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon takımda her mevkide oynamaya talibim. Gerekirse en geniş mutabakatın parçası olan bir anlayışta duracağım. Önümüzdeki süreç için konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas ederek, ilerleyeceğim" diye devam etti.

Bolu Belediye Başkanı Özcan: Böyle bir siyasi hareketten kaçmam.

İMAMOĞLU, ÖZEL DERKEN BİR AÇIKLAMA DA TANJU ÖZCAN'DAN

İmamoğlu ve Özel'in ardından adaylığını ima eden bir açıklama da dün akşam saatlerinde Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'dan geldi. "Kimse cesaret göstermezse böyle bir siyasi hareketten ben şahsım adına kaçmam" diyen Özcan, "Hiçbiri, 'biz yokuz' derse, siyasi tarih, 'bu görevi sana yüklüyorum' derse ben kaçınmam" ifadelerini kullandı.

CHP'li Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu 'Çekiliyorum' derse...

GÜRSEL TEKİN: GENEL BAŞKAN 'ÇEKİLİYORUM' DERSE...

Bugün ise Ankara kulislerini hareketlendiren bir yeni açıklama daha geldi. Sözcü'ye konuşan Gürsel Tekin, "Aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi. Tekin "Genel başkan 'ben çekiliyorum' derse, elbette her arkadaşım gibi ben de bu iddiayı ortaya koyarım. Ama genel başkanın karşısında aday olmam. Bunu 3 yıl önce söyledim, yine de söylüyorum" dedi. Bazı CHP yöneticilerinin Kılıçdaroğlu'na karşı haksızlık yaptığını iddia eden Tekin, "Çok ayıp ve haksızlık ediliyor. Sürecin bir parçası olanlar şimdi çıkıp genel başkanı eleştiriyor. CHP geleneklerini bilenler bunu yapmaz" diye konuştu.