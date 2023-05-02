Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye NATO'ya ciddi katkı sağlıyor

İstanbul Güvenlik Forumu'na canlı bağlantı yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin NATO'ya güç kattığını ve meselelerinin de NATO'nun meselesi olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca savunma sanayinin öncelikli sahalardan biri olarak benimsendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Güvenlik Forumu (İGF) Beşiktaş'taki bir otelde başladı. Forumun açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da programın açılışına canlı bağlantı ile katıldı. Aralarında siyasetçi, politika yapıcı, akademisyen, uzman, gazeteci ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin bulunduğu yerli ve yabancı konuşmacının yer aldığı uluslararası forum, yarın da devam edecek. Güvenlik kavramının tüm yönleriyle ele alınacağı forum ile uluslararası güvenlik yönetimi konusunda bir farkındalık oluşturulması, uluslararası iş birliklerinin artırılmasına yönelik bir bakış açısı geliştirilmesi ve güvenlik riskleriyle çok yönlü mücadelede izlenebilecek yolların ele alınması amaçlanıyor.

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