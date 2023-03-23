Deprem sonrası 74 vatandaşın kimlik tespit çalışmaları devam sürüyor

EMNİYET Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Vedat Mercan, depremden sonra kimliği belirlenemeyen çocuklarla ilgili, "Halen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurumlarında bakım ve gözetim altında 39 çocuk, Sağlık Bakanlığı kurumlarında da tedavisi devam eden 33 çocuk ve 2 yetişkin olmak...

EMNİYET Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Vedat Mercan, depremden sonra kimliği belirlenemeyen çocuklarla ilgili, "Halen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurumlarında bakım ve gözetim altında 39 çocuk, Sağlık Bakanlığı kurumlarında da tedavisi devam eden 33 çocuk ve 2 yetişkin olmak üzere toplamda 74 vatandaşımızın kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir. Bu 72 çocuktan 56'sı 0- 1 yaş arasıdır" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının tüm yönleriyle araştırılması, depreme dirençli yapı stokunun oluşturulması ve kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı. Komisyonda; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü yetkilileri sunumlarını gerçekleştirdiler.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın Hatay'daki Hristiyanlara ve Musevilere ait mabetlerin de yıkıldığını hatırlatarak buradaki tarihi eserlerin yerinde olup olmadığı hakkında soru sordu. Soru üzerine Yazgı, "Evet, şimdi tek tek de baktıracağım. Cemaatlerin bir kısmı bize kendileri ifade ettiler, Vakıflar Genel Müdürlüğümüze başvurup, 'Bunlar bizde' dediler" ifadelerini kullandı.