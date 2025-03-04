DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor

Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Pkk'ya silah bırakma çağrısı ve bu sürecin nasıl ilerleyeceği konularındaki soruları yanıtladı.

"ÖCALAN'IN BİR BİÇİMDE PKK KONGRESİNDE KONUŞMASI GEREKİYOR"

Tuncer Bakırhan, "Bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan somut beklentiniz nedir?" sorusunu şöyle cevapladı: "Biraz gerçekçi olmak lazım. PKK dört bir yanda konumlanmış bir örgüt, son dönemlerde çok dağınık ve yaygın. Bunların bir kongre yapıp fesih kararına uyması ya da buna ilişkin düşüncelerini söylemesi gayet normaldir. Gerçekten fesih meselesinin Öcalan tarafından fiziki olarak koşulları uyuyor mu bilmiyorum, bizim de böyle bir talebimiz oldu mu onu da bilmiyorum. Öcalan'ın bir biçimde toplanan bu kongrede konuşması gerekiyor. Teknoloji gelişti. Oraya bir biçimde hitabının, hangi araç gereçlerle nasıl sağlanacağını bilmiyorum ama sağlanması yararlı olur, inandırıcı olur. Yani bir kağıt parçasıyla konuşmak var... Bir de devlet 50 yıllık çok önemli bir soruna da bir zahmet biraz kafa yorsun, buna da bir formül üretsin. Sayın Öcalan'ın kendi toplanan kongresine bir biçimde ulaşması gerekir."

"ÖCALAN'IN GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİ BÜTÜN KESİMLERLE GÖRÜŞMESİNİN ÖNÜ AÇILMALI"

"PKK kongresini acil toplasın" çağrısını Öcalan'ın yaptığını söyleyen Hatimoğulları, bunun olabilmesi için atılması gereken bazı adımlar olduğunu söyledi. Hatimoğulları, "Dolayısıyla Öcalan kendisi kendi söylemleriyle ifade ediyor.PKK da ertesi gün yaptığı açıklamada aslında Öcalan'ın dediğini de teyit etmiştir. Kendisi bize 'Kongreyi toplayabilirim' demiştir. 'Bunun için de benim çalışma koşullarımın düzenlenmesi gerekiyor' diyor. Aynı şeyi PKK de söylüyor. Şimdi sonuçta çağrı bekleniyordu. Asıl önemli ve ana aşama çağrıydı. Şimdi bu çağrı geldi. Bu çağrıdan sonra atılacak olan adımları biraz önce sıraladım, bunun en önemlisi, kongre için özellikle söylüyorum ve Öcalan'ın görüşmek istediği bütün kesimlerde görüşmesinin önünün açılması" dedi.

"ÖCALAN'A SEKRETARYA GEREKEBİLİR"

Bundan önceki çözüm süresi döneminde "akil heyetin" görev aldığı hatırlatılarak, Abdullah Öcalan'ın hangi kesimlerle görüşmek istediğine ilişkin soru üzerine Hatimoğulları, şunları söyledi: "Öcalan, kongrenin toplanmasına işaret etti. PKK da ertesi gün yaptığı açıklamada, Öcalan'ı doğrulamıştır. Öncelikle Öcalan'ın fiziki koşullarının düzeltilmesi ve istediği kesimlerle konuşması sağlanmalı. Sekretarya gerekebilir. Öcalan yerin İmralı'da olabileceğini söylemiştir. Ama kimle nerde, ne zaman görüşecek bununla ilgili bir planlama yok. Zaten o yüzden biz iktidara ve devlete çağrı yapıyoruz, beklenen çağrı geldi. Bundan sonra bir adım atılmalı ki nasıl bir yolalınacağını hep beraber göreceğiz. O konuda bizde de bir somut bilgi yok. Burada iktidarın ve devletin rol üstlenmesi gerekiyor ki yol haritası açığa çıksın."