Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump'a minnettarım

Zelenskiy, çok fazla dayanamadı! Trump'a biat etmek zorunda kaldı
İsrail'den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük

İsrail'den üst düzey isme suikast: Öldürdük
İşte Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'in son görüntüleri

Günlerdir aranıyor! İşte mimar Ece Gürel'in son görüntüleri
Türkiye-Yunanistan sınırına 8.5 kilometre duvar örülüyor

Komşuyla aramıza kilometrelerce uzunluğunda duvar örülecek

DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'nın kongresini toplayarak kendini feshetmesi çağrısıyla ilgili olarak, "Öcalan'ın bir biçiminde toplanan bu kongrede konuşması gerekiyor. Oraya bir biçimde hitabının, hangi araç gereçlerle nasıl sağlanacağını bilmiyorum ama sağlanması yararlı olur, inandırıcı olur" dedi.

Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Pkk'ya silah bırakma çağrısı ve bu sürecin nasıl ilerleyeceği konularındaki soruları yanıtladı.

DEM Parti'den Öcalan'a sekreterya talebi: PKK kongresinde konuşması gerekiyor

"ÖCALAN'IN BİR BİÇİMDE PKK KONGRESİNDE KONUŞMASI GEREKİYOR"

Tuncer Bakırhan, "Bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan somut beklentiniz nedir?" sorusunu şöyle cevapladı: "Biraz gerçekçi olmak lazım. PKK dört bir yanda konumlanmış bir örgüt, son dönemlerde çok dağınık ve yaygın. Bunların bir kongre yapıp fesih kararına uyması ya da buna ilişkin düşüncelerini söylemesi gayet normaldir. Gerçekten fesih meselesinin Öcalan tarafından fiziki olarak koşulları uyuyor mu bilmiyorum, bizim de böyle bir talebimiz oldu mu onu da bilmiyorum. Öcalan'ın bir biçimde toplanan bu kongrede konuşması gerekiyor. Teknoloji gelişti. Oraya bir biçimde hitabının, hangi araç gereçlerle nasıl sağlanacağını bilmiyorum ama sağlanması yararlı olur, inandırıcı olur. Yani bir kağıt parçasıyla konuşmak var... Bir de devlet 50 yıllık çok önemli bir soruna da bir zahmet biraz kafa yorsun, buna da bir formül üretsin. Sayın Öcalan'ın kendi toplanan kongresine bir biçimde ulaşması gerekir."

"ÖCALAN'IN GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİ BÜTÜN KESİMLERLE GÖRÜŞMESİNİN ÖNÜ AÇILMALI"

"PKK kongresini acil toplasın" çağrısını Öcalan'ın yaptığını söyleyen Hatimoğulları, bunun olabilmesi için atılması gereken bazı adımlar olduğunu söyledi. Hatimoğulları, "Dolayısıyla Öcalan kendisi kendi söylemleriyle ifade ediyor.PKK da ertesi gün yaptığı açıklamada aslında Öcalan'ın dediğini de teyit etmiştir. Kendisi bize 'Kongreyi toplayabilirim' demiştir. 'Bunun için de benim çalışma koşullarımın düzenlenmesi gerekiyor' diyor. Aynı şeyi PKK de söylüyor. Şimdi sonuçta çağrı bekleniyordu. Asıl önemli ve ana aşama çağrıydı. Şimdi bu çağrı geldi. Bu çağrıdan sonra atılacak olan adımları biraz önce sıraladım, bunun en önemlisi, kongre için özellikle söylüyorum ve Öcalan'ın görüşmek istediği bütün kesimlerde görüşmesinin önünün açılması" dedi.

DEM Parti'den Öcalan'a sekreterya talebi: PKK kongresinde konuşması gerekiyor

"ÖCALAN'A SEKRETARYA GEREKEBİLİR"

Bundan önceki çözüm süresi döneminde "akil heyetin" görev aldığı hatırlatılarak, Abdullah Öcalan'ın hangi kesimlerle görüşmek istediğine ilişkin soru üzerine Hatimoğulları, şunları söyledi: "Öcalan, kongrenin toplanmasına işaret etti. PKK da ertesi gün yaptığı açıklamada, Öcalan'ı doğrulamıştır. Öncelikle Öcalan'ın fiziki koşullarının düzeltilmesi ve istediği kesimlerle konuşması sağlanmalı. Sekretarya gerekebilir. Öcalan yerin İmralı'da olabileceğini söylemiştir. Ama kimle nerde, ne zaman görüşecek bununla ilgili bir planlama yok. Zaten o yüzden biz iktidara ve devlete çağrı yapıyoruz, beklenen çağrı geldi. Bundan sonra bir adım atılmalı ki nasıl bir yolalınacağını hep beraber göreceğiz. O konuda bizde de bir somut bilgi yok. Burada iktidarın ve devletin rol üstlenmesi gerekiyor ki yol haritası açığa çıksın."

DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
Kaynak: ANKA / Umut Halavart - Politika
img

Kovar gibi gönderdiği futbolcu geri geliyor
img

Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek anlaşma! Rakam bile belli
img

Başkan "Haberim yok" diyor ama 100 milyonluk yolsuzluk yazışmalarda
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıEmrah null:

daha bunlar ısınma turları

Yorum Beğen86
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Gedik:

serbes birakin derler

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpolo tel :

Pkk bir terör örgütüdür. Amaçları Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmektir. Bunlarla nasıl bir anlaşma yapılabilir.

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Asıl bu sürece karşı çıkan teröristtir. teşekkürler Reis, teşekkürler iki Başbuğ Bahçeli.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

sıkıntı yok, serbest bırakılsın, ulkeue huzur gelecek. artık bıyık sakal tespih kurt köpek masalları bitecek.. kurtulacağız artık..

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Arslan:

ABD iSRAiL UZUN COBANA YöN VERiYO DIREKSiYON PüSSKEVüTCüDE BU GiDiSAT DEVRiLDiMi Ki öYLEDE OLACAK HENDEKLER YENiDEN GüNEYDOGUDA KAZILDIMI REiSiN HERZAMAN VERECEGi TEK BiR CEVAP VAR ODA BES BELLi KANDIRILDIK HüLOOOOOOOH

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUntroll:

sarı öküz hikayesi…

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMengele:

2028 de Cumhurbaskani secimi var Öcalan Adayligini koysun Cumhurbaskani olsun Bahceli yardimcisi olsun

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı

İşte bu penaltıların VAR kayıtları
Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü

Son hali sevenlerini üzdü
Doğruysa skandal! AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü

AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü
Trump, Yunanistan'da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat

Trump, Yunanistan'da panik yarattı
Futbolda devrim niteliğinde proje: Hayata geçirilirse statta maç izlemek tarihe karışacak

Hayata geçirilirse statta maç izlemek tarihe karışacak
Danla Bilic gönlünü Süper Lig devinin yıldızına kaptırdı

Süper Lig devinin yıldızıyla aşk yaşıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.