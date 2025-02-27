Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli
Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf

Öcalan'dan yıllar sonra ilk kare
AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız

AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum
Öcalan'ın çağrısının yapıldığı esnada ekrana getirilen fotoğraf salonu ayağa kaldırdı

Öcalan'ın çağrısının yapıldığı salonu ayağa kaldıran fotoğraf

DEM heyetinin yapacağı açıklama öncesi 3 ilde hazırlıklar başladı

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MHP lideri Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajı sonrası başlayan süreç DEM Parti heyetinin teröristbaşı Abdullah Öcalan ile bugün yaptığı 3. görüşmeyle devam ediyor. İmralı'daki görüşme sona ererken, heyet saat 17.00'de Taksim'de bir otelde açıklama yapacak. Canlı olarak yayınlanacak açıklama için Van, Diyarbakır ve Mersin'de hazırlıklar başlarken alanlara ses sistemleri ve ekranlar getirildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" çağrısının ardından başlayan süreç DEM'in bugün İmralı'ya yaptığı 3. ziyaretle devam ediyor.

3. İMRALI ZİYARETİ SONA ERDİ

Dem Parti heyeti, bugün 3'üncü görüşmeyi gerçekleştirmek üzere İmralı Adası'na gitti. Heyette, ilk iki görüşmede yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk ve avukatlar da yer aldı.

DEM heyetinin yapacağı açıklama öncesi 3 ilde hazırlıklar başladı

TAKSİM'DE BİR OTELDE AÇIKLAMA YAPILACAK

Heyetin teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme sona ererken 7 kişiden oluşan grup görüşmenin ardından saat 17.00'de Taksim'de bir otelde açıklama yapacak.

DEM heyetinin yapacağı açıklama öncesi 3 ilde hazırlıklar başladı

MEYDANLARA SES SİSTEMİ VE EKRANLAR GETİRİLDİ

Açıklamanın parti tarafından Van, Diyarbakır, Mersin'de LED ekranlarda canlı yayınlanacağının duyurulmasının ardından, Dağkapı Meydanı'nda hazırlıklar yapıldı. Meydana ses sistemi ve ekran getirildi. Sistemler vinç ile kurulmaya başlandı.

DEM heyetinin yapacağı açıklama öncesi 3 ilde hazırlıklar başladı

DEM heyetinin yapacağı açıklama öncesi 3 ilde hazırlıklar başladı

DEM heyetinin yapacağı açıklama öncesi 3 ilde hazırlıklar başladı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Politika
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıHakkı Murat:

utanmasaniz bugun cikarip vekil bile yaparsiniz

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Haber YorumlarıRevolver:

gün gelecek, devlet teröristbaşının konuşmasını kendi elleriyle kurduğu dev ekranlardan verecek deseler, hem de bunu milliyetçiyim diye böbürlenen mhp nin önayak olmasıyla yapacaklarını söyleseler... hadi lan ordan derdim.. öyle ya son seçimde muhalefeti seçimi kazanırsa vebek katilğni çıkaracaklar dem leniyorlar demişlerdi.. şimdi kim demleniyor?

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Haber Yorumlarıdehide:

Bu terörü bitirme operasyonudur pazarlık değil boşuna algı yaratmayın. Kimsenin çıktığı yok siz Reisin ne kadar uzun vadeli planlar yaptığını anlayamamışsınız. İleri görüşlü bir lider sizin gibi dar düşünmüyor. Örgütü feshetmeye mecbur bıraktı onları hepsini rezil edecek izleyin ve görün

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Haber YorumlarıSer_hat:

Eğer sen de açıklamaların da zikkkhimdeyse namerdim...

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Hiç kimsenin zerre kadar bir beklentisi yok

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Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Teröristler ile anlaşma yapan bir ülkenin ne kadar itibarı olabilir bütün şehitlerimizin iki eli yakanızda olacak Allah sizleri asla bu kalleşliği size ödetmeden almayacak canınızı

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Haber YorumlarıÖmer:

Apo Dem'in başına getirilmelidir.

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Haber YorumlarıCece Cece:

mersinde terör yuvası olmuş

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Bırakın siyasal islamcilar oynasin bakalim ne utacaklar bunu baska siyasi yapsa etmedigini birakmazlardi asam secim ittifaki yapacak diye demedigini birakmadilar ne teroristliklwri kaldi ne hainlikleri ama kendileri yapinca ilahi isler gibi kutsal oldugunu soylerler olan biteni de fosil bahcelinin plani olarak anlatıyorlar ona soylettilerki kemikleşmiş milliyetciler koqlisyindan uzaklasmasin sizi gidi ikiyuzluler sizi

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Haber Yorumlarıtunaboylu:

Kimse demiyor dağdakiler ikna olup indikten sonra ne yapacaklar özgürce dolaşacaklar mı diye lakin bu açıklama ile öcalan ile beraber tüm dağdakilere af çıkmış olmuyor mu? ama bu kişiler dağdan inince ne iş yapacaklar? belki de kürtlerin haklarını savunmak için meclise girerse belli mi olur zaten öcalanın konuşması mecliste olacak deniyordu

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