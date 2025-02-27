DEM heyetinin yapacağı açıklama öncesi 3 ilde hazırlıklar başladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" çağrısının ardından başlayan süreç DEM'in bugün İmralı'ya yaptığı 3. ziyaretle devam ediyor.

3. İMRALI ZİYARETİ SONA ERDİ

Dem Parti heyeti, bugün 3'üncü görüşmeyi gerçekleştirmek üzere İmralı Adası'na gitti. Heyette, ilk iki görüşmede yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk ve avukatlar da yer aldı.

TAKSİM'DE BİR OTELDE AÇIKLAMA YAPILACAK

Heyetin teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme sona ererken 7 kişiden oluşan grup görüşmenin ardından saat 17.00'de Taksim'de bir otelde açıklama yapacak.

MEYDANLARA SES SİSTEMİ VE EKRANLAR GETİRİLDİ

Açıklamanın parti tarafından Van, Diyarbakır, Mersin'de LED ekranlarda canlı yayınlanacağının duyurulmasının ardından, Dağkapı Meydanı'nda hazırlıklar yapıldı. Meydana ses sistemi ve ekran getirildi. Sistemler vinç ile kurulmaya başlandı.