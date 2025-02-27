DEM heyetinin yapacağı açıklama öncesi 3 ilde hazırlıklar başladı
MHP lideri Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajı sonrası başlayan süreç DEM Parti heyetinin teröristbaşı Abdullah Öcalan ile bugün yaptığı 3. görüşmeyle devam ediyor. İmralı'daki görüşme sona ererken, heyet saat 17.00'de Taksim'de bir otelde açıklama yapacak. Canlı olarak yayınlanacak açıklama için Van, Diyarbakır ve Mersin'de hazırlıklar başlarken alanlara ses sistemleri ve ekranlar getirildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" çağrısının ardından başlayan süreç DEM'in bugün İmralı'ya yaptığı 3. ziyaretle devam ediyor.
3. İMRALI ZİYARETİ SONA ERDİ
Dem Parti heyeti, bugün 3'üncü görüşmeyi gerçekleştirmek üzere İmralı Adası'na gitti. Heyette, ilk iki görüşmede yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk ve avukatlar da yer aldı.
TAKSİM'DE BİR OTELDE AÇIKLAMA YAPILACAK
Heyetin teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme sona ererken 7 kişiden oluşan grup görüşmenin ardından saat 17.00'de Taksim'de bir otelde açıklama yapacak.
MEYDANLARA SES SİSTEMİ VE EKRANLAR GETİRİLDİ
Açıklamanın parti tarafından Van, Diyarbakır, Mersin'de LED ekranlarda canlı yayınlanacağının duyurulmasının ardından, Dağkapı Meydanı'nda hazırlıklar yapıldı. Meydana ses sistemi ve ekran getirildi. Sistemler vinç ile kurulmaya başlandı.