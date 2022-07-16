İşte hainlerin o kara gecede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldıkları otel! İzleri hala duruyor

Türk Silahlı Kuvvetleri içinde FETÖ/PDY mensubu bir grubun 15 Temmuz günü darbe girişimi sırasında, Marmaris ilçesinde saldırdıkları 5 yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tatili süresince çalışma ofisi olarak kullandığı ve koruması şehit Mehmet Çetin'in odasını ziyaret eden AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, otel yönetimi tarafından kapatılan ve müşteriye verilmeyerek olduğu gibi muhafaza edilen 2 oda da hain darbe girişimini lanetledi. Hain darbe girişiminin olduğu geceki haliyle muhafaza edilen ve 120 merminin isabet ettiği oteldeki görüntüler görenleri duygulandırıyor.

"DEMOKRASİ ATEŞİNİN İLK ÇIKTIĞI NOKTA BURASI"

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı odadaki kurşun izlerini göstererek darbe girişimini lanetlediğini ve bugünü millet olarak unutmayacaklarını belirterek, "Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Beraberlik günü. Cumhurbaşkanımızın Marmaris'te hain FETÖ darbe girişimiyle sırasında konakladığı oteldeyiz. Bu otel gerçekten çok anlamlı. Demokrasi ateşinin Muğla'dan, Marmaris'ten yakıldığı yerlerden biri. Cumhurbaşkanımız bilindiği gibi o gece ilk kalkışma olduğunda milletimize çağrısıyla 'bütün vatandaşlarımızı sokaklara, meydanlara davet ediyorum' dediği ve ilk demokrasi ateşini ateşlediği yer burası. Cumhurbaşkanımız o açıklamayı yaptıktan sonra hemen akabinde Dalaman'dan İstanbul'a geçti. Sonrasında da suikast timi 3 helikopterle buraya gelerek bu enkazı bıraktı" dedi.

"HEDEFLERİNDE CUMHURBAŞKANIMIZ VE AİLESİ VARDI"

Milletvekili Gökcan suikast timinin hedefinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi olduğunu belirterek, "Suikast timi buraya geldiğinde öncelikle oteli bulamadılar. Yanlış otele gittiler. Daha sonra aradan bir zaman geçtikten sonra oteli buldular. Öncelikle Cumhurbaşkanımızın kaldığı yeri bulamadıkları için rastgele otelde Cumhurbaşkanımızı ve ailesini aramaya çalıştılar. Buraya ilk geldiklerinde burada da otel çalışanlarıyla, personeliyle arasında bir arbede oldu. Otelde çalışan personele işkence edip, darp ediyorlar. Kapılara silahla ateş ediyorlar. Duvarlarda hala kurşun izleri var ve o gece burada sonuç alamıyorlar" ifadelerini kullandı. O gece şehit edilen Cumhurbaşkanı Koruması Mehmet Çetin ve polis memuru Nedip Cengiz Eker'i hatırlatan Gökcan, şehitlere Allah'tan rahmet yakınlarına da başsağlığı diledi.

"MARMARİS DE GİRİŞİMİ EN AĞIR YAŞAYAN ŞEHİRLERDEN"

Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla ve Marmaris'in darbe girişimini en ağır yaşayan şehirlerden olduğunu belirterek, "İstanbul ve Ankara o gece darbeyi girişimine en ağır yaşayan illerden ikisiydi. Ama Muğla'da gerçekten çok önemliydi. Çünkü asıl amaç o gün burada olan Cumhurbaşkanımızı ve ailesini almaktı. O yüzden Marmaris'in, Muğla'nın çok apayrı bir önemi var. Bu anlamda da Marmaris'in özellikle bugün burada Cumhurbaşkanımızın çalışma ofisi olarak kullandığı bu alanda olmak, 15 Temmuz günü bu alanda olmak çok önemli" diye konuştu.

İşte o kara geceden geriye kalanlar;

İhlas Haber Ajansı / Politika