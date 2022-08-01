Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rusya ve Ukrayna tarafıyla her seviyede görüşmelerimizi sürdürüyoruz. - Haberler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rusya ve Ukrayna tarafıyla her seviyede görüşmelerimizi sürdürüyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Rusya ve Ukrayna tarafıyla her seviyede görüşmelerimizi sürdürüyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rusya ve Ukrayna tarafıyla her seviyede görüşmelerimizi sürdürüyoruz.

 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rusya ve Ukrayna tarafıyla her seviyede görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Tahıl krizinin aşılması konusunda atılan adımın tamamen ülkemizin gayretlerinin ürünü olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Rusya Politika Haberler

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