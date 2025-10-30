Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasında Terörsüz Türkiye zirvesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısının ardından başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

BEŞTEPE'DE "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" ZİRVESİ

11 Temmuz'da Kuzey Irak'ta silahları yakan terör örgütü Pkk, geçtiğimiz pazar günü de Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı. PKK'nın kararının yankıları sürerken, Ankara bugün kritik bir görüşmeye ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti arasında üçüncü görüşme yapıldı.

ZİRVE 1 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme 1 saat sürdü. Görüşmede AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. DEM Parti'den ise Pervin Buldan ve Mithat Sancar bulundu.

BULDAN: BU GÖRÜŞME ÇOK ANLAMLI

Görüşme öncesi İmralı heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar açıklama yaptı. Buldan şunları söyledi: "Sayın cumhurbaşkanıyla üçüncü görüşmeyi gerçekleştireceğiz. Tarihi dönemden geçtiğimizin farkındayız. Bu bakımdan bu görüşme çok anlamlı. Sürecin geldiği aşamaları, süreçte yaşanan sıkıntıları ve atılması gereken adımları istişare etmek, görüş alışverişinde bulunmak üzere Sayın cumhurbaşkanıyla bir araya geleceğiz. Yaklaşık 1 saatlik görüşme olmasını tahmin ediyoruz. Daha sonra yazılı bir açıklama yapacağız."

Mithat Sancar ise şu ifadeleri kullandı: "Bugünkü görüşme gerçekten önemli. Esas gündemimiz sürecin bugüne kadarki seyri, geldiği aşama ve bundan sonra yapılması gerekenlerdir. Bu konuda fikirlerimizi, önerilerimizi, değerlendirmelerimizi, Sayın Cumhurbaşkanına sunacağız. Elbette kendilerinin de bu konuda değerlendirmelerini dinleyeceğiz. İyi bir görüşme ve hayırlı sonuçlar doğuracak bir buluşma olacağına inanıyoruz."

DAHA ÖNCE İKİ KEZ GÖRÜŞTÜLER

DEM Parti heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile daha önce iki kez görüşmüştü. DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada ise İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın 30 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği bildirilmişti.

