Beşiktaş'ın Slovakya kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

HAZIRLIKLAR SLOVAKYA'DA DEVAM EDECEK

Teknik Direktör Vincenzo Italiano’nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışma sonrası oynanan çift kale maçla sona erdi. Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı kamp etabı için bugün saat 15.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Slovakya’nın Bratislava kentine gidecek.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Siyah-beyazlıların Slovakya kamp kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeongyu Oh yer almadı.

KAMPA KATILIŞ TARİHLERİ

Siyah-beyazlılarda Wilfred Ndidi 2 Temmuz'da, Asım Efe Işık 4 Temmuz'da, Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeongyu Oh, kampa 10 Temmuz tarihinde katılacak.

GENÇ OYUNCULARIN FAZLALIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Siyah-beyazlıların açıkladığı kadroda genç oyuncuların fazlalığı dikkat çekti. Açıklanan kadroya göre, 16 altyapı futbolcusu siyah-beyazlıların Slovakya kampında yer alacak.