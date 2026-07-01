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Demet Şener ve İbrahim Kutluay yıllar sonra yan yana! Kızlarını gören şaşırıyor

Demet Şener ve İbrahim Kutluay yıllar sonra yan yana! Kızlarını gören şaşırıyor
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Aşklarıyla bir dönemin magazin gündemine damga vuran Demet Şener ve İbrahim Kutluay, oğulları Ömer Kutluay'ın basketbol maçı için bir araya geldi. Tribünde samimi bir şekilde poz veren Şener ile Kutluay'a, duru güzelliğiyle dikkat çeken 20 yaşındaki kızları İrem Kutluay da eşlik etti.

2018 yılında yollarını ayıran Demet Şener ve İbrahim Kutluay, milli basketbolcu olan oğulları Ömer Kutluay’ı desteklemek amacıyla tribünde yan yana geldi. Real Madrid altyapısında kariyerini sürdüren ve FIBA U17 Erkekler Basketbol Dünya Kupası turnuvasında milli formayla mücadele eden Ömer Kutluay, sergilediği başarılı performansla ailesine büyük bir gurur yaşattı. Eski eşler, heyecan dolu karşılaşmayı tribünden birlikte takip etti.

Karşılaşmanın ardından objektiflere oldukça neşeli bir poz veren Şener ve Kutluay, çocuklarının kariyeri ve mutluluğu söz konusu olduğunda geçmişteki kırgınlıkları geride bıraktıklarını gösterdi.

KIZLARI DA YALNIZ BIRAKMADI

20 yaşındaki İrem Kutluay da kardeşine destek için tribünde yerini aldı. Kutluay, uzun boyu ve duru güzelliğiyle dikkat çekti.

"GURURLU ANNE"

Bu özel karşılaşmanın ardından Demet Şener, sosyal medya hesabından oğlunun sahadaki anlarını ve galibiyet sevincini "Gururlu anne" ifadesiyle paylaştı.

Kaynak: Haberler.com
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