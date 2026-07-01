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Batman'da 19 yıl önceki cinayet aydınlatıldı! Şüpheli 10 kişi gözaltına alındı

Batman'da 19 yıl önceki cinayet aydınlatıldı! Şüpheli 10 kişi gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Batman'da 19 yıl önceki cinayet aydınlatıldı! Şüpheli 10 kişi gözaltına alındı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2007 yılında bulunan kimliği belirsiz erkek cesedine ilişkin 19 yıllık faili meçhul dosyanın aydınlatıldığını açıkladı. DNA incelemesiyle cesedin Aydın Özcan'a ait olduğu belirlenirken, deliller, tanık beyanları, teknik takip ve saha çalışmaları sonucunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

  • Batman'ın Kozluk ilçesinde 2007'de bulunan erkek cesedinin Aydın Özcan'a ait olduğu DNA incelemesiyle tespit edildi.
  • Soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.
  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyanın 19 yıl sonra aydınlatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Batman'da 2007 yılında bulunan ve uzun yıllar kimliği belirlenemeyen erkek cesedine ilişkin yürütülen soruşturmanın sonuçlandığını açıkladı.

DNA İNCELEMESİYLE KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Gürlek, faili meçhul dosyaların aydınlatılmasının adalete olan güven açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda dosyanın yeniden ele alındığını ifade etti.

Batman ve Kozluk Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturma ile JASAT başta olmak üzere kolluk birimlerinin çalışmaları sonucunda, 2007 yılında Batman'ın Kozluk ilçesinde bulunan erkek cesedinin, o tarihten bu yana hiçbir resmi işlem kaydı bulunmayan Aydın Özcan'a ait olduğu DNA incelemesiyle tespit edildi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bakan Gürlek, yaklaşık 19 yıl sonra aydınlatılan dosyada elde edilen deliller, tanık beyanları, teknik takip ve saha çalışmaları doğrultusunda 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını ve şüphelilerin gözaltına alındığını bildirdi.

"19 YILLIK SIR PERDESİ AYDINLATILDI"

Soruşturmada görev alan Batman ve Kozluk Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Teşkilatı ve JASAT ekiplerine teşekkür eden Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla milletimizin adalete güvenini güçlendirmek ve kamu vicdanını yaralayan dosyaları aydınlatmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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