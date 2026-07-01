Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde iddiaya göre yüksek sesle müzik dinleyen bir grup ile onları uyaran vatandaş arasında gerginlik yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahısların küfür ederek vatandaşa ait araca vurduğu öne sürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İddiaya göre olay, Başakşehir'de gece saatlerinde meydana geldi. Yüksek sesle müzik dinleyen bir grup, çevrede rahatsızlığa neden oldu.

Duruma tepki gösteren bir vatandaş, grubun yanına giderek müziğin sesini kısmalarını istedi. Bunun üzerine taraflar arasında sözlü tartışma çıktı.

KÜFÜR EDİP ARACA VURDULAR

İddiaya göre uyarıya tepki gösteren gruptaki bazı kişiler, vatandaşa küfür ederek aracına vurdu. Çevrede kısa süreli gerginlik yaşanırken, olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde taraflar arasında yaşanan tartışma ve grubun agresif tavırları dikkat çekiyor.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Hakarete uğradığını öne süren vatandaşın olayın ardından şahıslardan şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Haberler.com