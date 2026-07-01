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Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı

Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı Haber Videosunu İzle
Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı
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İstanbul Başakşehir'de iddiaya göre yüksek sesle müzik dinleyen bir grubu uyaran vatandaş ile şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakilerin vatandaşa küfür ederek aracına vurduğu öne sürüldü. Olay cep telefonu kamerasına yansırken, hakarete uğradığını belirten vatandaşın şahıslardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

  • Başakşehir'de yüksek sesle müzik dinleyen bir grup ile onları uyaran bir vatandaş arasında tartışma çıktı.
  • Gruptaki bazı kişiler vatandaşa küfür ederek aracına vurdu.
  • Vatandaş olay sonrası şahıslardan şikayetçi oldu.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde iddiaya göre yüksek sesle müzik dinleyen bir grup ile onları uyaran vatandaş arasında gerginlik yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahısların küfür ederek vatandaşa ait araca vurduğu öne sürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İddiaya göre olay, Başakşehir'de gece saatlerinde meydana geldi. Yüksek sesle müzik dinleyen bir grup, çevrede rahatsızlığa neden oldu.

Duruma tepki gösteren bir vatandaş, grubun yanına giderek müziğin sesini kısmalarını istedi. Bunun üzerine taraflar arasında sözlü tartışma çıktı.

KÜFÜR EDİP ARACA VURDULAR

İddiaya göre uyarıya tepki gösteren gruptaki bazı kişiler, vatandaşa küfür ederek aracına vurdu. Çevrede kısa süreli gerginlik yaşanırken, olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde taraflar arasında yaşanan tartışma ve grubun agresif tavırları dikkat çekiyor.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Hakarete uğradığını öne süren vatandaşın olayın ardından şahıslardan şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıReşat GALİP:

Sabaha kadar şikayetçi olsun adelet maalesef?

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