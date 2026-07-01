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Aman Haaland görmesin! Yıldız futbolcuyu fena taklit etti

Aman Haaland görmesin! Yıldız futbolcuyu fena taklit etti Haber Videosunu İzle
Aman Haaland görmesin! Yıldız futbolcuyu fena taklit etti
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Sosyal medya içerik üreticisi Julia Grop, yapay zekâ ile oluşturulan ve viral olan Erling Haaland'ın "ürkme" videosunu taklit etti. Haaland'ın mimiklerini ve hareketlerini birebir canlandıran Grop'un paylaşımı kısa sürede ilgi gördü.

Yapay zekâ ile oluşturulan içeriklerin sosyal medyadaki etkisi sürerken, bu kez Norveçli yıldız futbolcu Erling Haaland'ın viral olan "ürkme" videosu yeniden gündem oldu.

İçerik üreticisi Julia Grop, yapay zekâ ile hazırlanan Haaland videosundaki mimik ve hareketleri birebir taklit ettiği bir video paylaştı. Görüntülerde Grop'un, Haaland'ın şaşkınlık ve irkilme anlarını canlandırdığı görüldü.

VİRAL VİDEOYU YENİDEN CANLANDIRDI

Kısa sürede ilgi gören videoda Julia Grop, yapay zekâ ile oluşturulan Haaland videosundaki oturuş pozisyonunu, yüz ifadelerini ve ani tepkiyi taklit etti. Paylaşım, izleyenlerin dikkatini çekti.

Kaynak: Haberler.com
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