Destici'den komedyen Deniz Göktaş'a sert tepki: O dili koparırız

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, konuşmasında komedyen Deniz Göktaş'ın gösterisine yönelik sert eleştirilerde bulunurken, İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin kararı, Madımak olayları, "Terörsüz Türkiye" süreci ve ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yaptı.

DENİZ GÖKTAŞ'A SERT TEPKİ: "O DİLİ KOPARIRIZ"

Destici, komedyen Deniz Göktaş'ın YouTube'da yayımlanan "Ölü Deniz" adlı gösterisinde kullandığı ifadelerin dini değerlere hakaret içerdiğini savunarak şu ifadeleri kullandı: "Son günlerde bir stand-up'çı çıktı, biliyorsunuz. Bir anda gündeme geldi. Sosyal medyada bir anda çok izlenir bir duruma getirildi. Bu bir proje midir? Bu kendiliğinden mi oluşmuştur? Elbette ki açılan soruşturma sonucu bütün bunlar ortaya çıkacaktır. İşin o boyutu artık savcılarımızın denetimindedir."

Destici, herkesin stand-up yapabileceğini ancak bunun da bir sınırı olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Elbette ki herkes stand-up yapabilir ancak bir ölçü var. Sen bu milletin kutsallarına dil uzatamazsın. Sen sadece Türkiye'deki 85 milyonun değil, dünyadaki 2 milyarın üzerindeki insanın kutsal kitabım dediği, hayatını ona göre yaşadığı Kur'an-ı Kerim'e dil uzatamazsın. Bunu İncil ile ilgili de yapamazsın, Tevrat'la ilgili de yapamazsın ya da Budizm'in öğretileriyle ilgili de yapamazsın. Bunların hepsine şiddetle karşı olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Siyasi eleştirilere ya da toplumsal mizaha karşı olmadıklarını dile getiren Destici, "Siyasi eleştirileriyle ilgili bir şey söylüyor muyuz? Toplumsal mizahı ile ilgili bir şey söylüyor muyuz? Söylemiyoruz ama sen benim kutsalıma dil uzatırsan biz o dili koparırız. Herkes sınırını ve çizgisini bilecek" dedi.

İSRAİL'İN KARARINA TEPKİ

İsrail'in 1915 olaylarını sözde "Ermeni soykırımı" olarak tanıma kararına da tepki gösteren Destici, Gazze'de yaşananların ortada olduğunu belirterek, kararın tamamen siyasi olduğunu savundu.

Destici, İsrail'in kendi suçlarını örtmek amacıyla böyle bir karar aldığını öne sürerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze konusunda yaptığı açıklamaların arkasında olduklarını ifade etti.

KABOTAJ BAYRAMI'NI KUTLADI

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutlayan Destici, "Cenabıhak, hem ana vatanımızdan, kara kıtamızdan hem de denizlerimizden bağımsızlığımızın timsali olan ay yıldızlı al bayrağımızı eksik etmesin" dedi.

MADIMAK VE BAŞBAĞLAR MESAJI

Madımak olaylarının 33'üncü yılı dolayısıyla da açıklamalarda bulunan Destici, olayların bir provokasyon olduğunu savundu.

Hayatını kaybedenlerin tamamının Alevi olmadığını öne süren Destici, kamuoyunda bunun bilinçli şekilde farklı yansıtıldığını iddia etti. Amaçlarının Alevi-Sünni çatışması çıkarmak olduğunu savunan Destici, üç gün sonra yaşanan Başbağlar katliamını da hatırlatarak her iki olayın dosyalarının yeniden açılmasını ve tüm yönleriyle aydınlatılmasını istedi.

"TERÖRİSTLE MÜZAKERE OLMAZ"

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, PKK tamamen silah bırakmadan ve tüm unsurlarıyla feshedilmeden herhangi bir yasal düzenleme yapılmaması gerektiğini söyledi.

Destici, "Elinde şehit kanı olan, öğretmen kanı olan, işçi kanı olan, bebek kanı olan hiçbir teröristin affedilmesine de rıza göstermeyiz" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM ÇAĞRISI

Ekonomiye ilişkin de konuşan Destici, temmuz ayında memur ve emekli maaşlarının artırıldığını hatırlatarak asgari ücretin de enflasyon farkı kadar artırılması gerektiğini söyledi.

"Asgari ücret adı üstünde en alt ücrettir. En alt ücrette iyileştirme yapmayacağız da nerede yapacağız? En yüksek ücrette iyileştirme yaparken en alt ücrette iyileştirme yapmamak gerçekten kabul edilemez" diyen Destici, özellikle tek maaşla geçinen ve kirada oturan emeklilerin büyük ekonomik sıkıntı yaşadığını belirtti.

BBP'YE YENİ KATILIMLAR

Basın toplantısının ardından Destici, Anahtar Parti Genel Merkez Kadın Kolları Eğitim Politikaları Başkanı Hülya Üstüner ile Anahtar Parti Genel Merkezi Hukuk Politikaları Başkan Yardımcısı Avukat Abdülkadir Kötüce'nin partilerinden istifa ederek Büyük Birlik Partisi'ne katıldığını açıkladı. Destici, iki isme parti rozetlerini taktı.

Kaynak: ANKA