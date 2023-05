Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da konuştu: 'Bunların baharı yalancı bahar'

Haftaya Trakya programları ile başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli ve Edirne'nin ardından geldiği Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde vatandaşlara seslendi. Erdoğan, konuşmasında muhalefete yüklenerek, "Bunların var ettiği bahar yalancı bahar. Arkasından ülkemizi tüm kazanımlarından, tüm iddialarından mahrum ederek yeniden eski koalisyonların kavgalı, krizli günlerine döndürecekler" dedi.

Çerkezköy Hayri Batur Caddesi'nde miting alanını dolduran vatandaşlara seslenen ve 14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlerde destek isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Tekirdağ'ı çok seviyoruz. 14 Mayıs akşamı daha çok seveceğiz. Ona göre hafta sonuna kadar çok çalışacağız öyle mi? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Sizin bu aşkınız yeter sevgili Tekirdağlılar, başımızın tacı kıymetli hanımefendiler, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Tekirdağ hep bizim yüzümüzü güldürdün, Rabbim de Tekirdağ'ın yüzünü güldürsün" dedi.

"Seçimlerde sandıkları bir patlatın da bay bay Kemal nereye gideceğini bir öğrensin"

Alanda toplanan kalabalığa ilişkin rakamı da açıklayan Erdoğan, "Şimdi aldığım rakam 75 bin. Bu ne demektir; pazar gününe gümbür gümbür. Biliyorsunuz buraya Kırklareli ve Edirne'den geliyorum. Kırklareli'nde 20 bin, Edirne'de 25 bin, şimdi geldik burada patladı Tekirdağ. Şu seçimlerde sandıkları bir patlatın da bay bay Kemal nereye gideceğini bir öğrensin" diye konuştu.

"14 Mayıs'tan sonra Tekirdağ'a teşekkür etmek için geleceğiz"

Alandaki pankartlardan bazılarını da okuyan Erdoğan, "Togg'suz yol, sensiz memleket olmaz reis diyorlar. Büyük usta çırakların izinde diyorlar. Esasen Tekirdağ'a daha erken gelip yatırım tutarı 9 milyar TL'yi bulan yüzlerce eser ve hizmetin toplu açılışını yapmayı planlıyorduk ancak nasip bugüneymiş. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete geniş bir yelpazedeki bu yatırımların şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra ilk fırsatta gelip hem bu açılışları yapacağım hem de size desteğiniz için teşekkürlerimizi sunacağız" dedi.

"Dergilerle mergilerle olmaz"

"Dün İstanbul'u takip ettiniz mi, nasıldı" diye de soran Erdoğan, "1 milyon 700 bin dile kolay. İstanbul kükrerse dünya kükrer. Bu Batı alışacak. Öyle dergilerle mergilerle Erdoğan'a saldırmak işi çözmez. İşte işi burası çözer, seçimi burası çözer. Artık günler kaldı Tekirdağ'dan şöyle tarihi bir netice bekliyoruz. Bunun sözünü şimdiden sizlerden almak istiyorum. Pazar günü mutlaka sandık başına gidiyor muyuz? Pazar günü sandıkları patlatıyor muyuz? Pazar günü Türkiye yüzyılının müjdesini tüm dünyaya duyuruyor muyuz? Pazar günü Türkiye yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Tabii bunun için çok çalışmamız lazım. Sadece kendimizin sandık başına gidip oyunu kullanması yeterli değil, çevremizdeki akrabalarımızdan, arkadaşlarımızdan, eşimizden dostumuzdan hala kafası karışık en az bir kişiyi daha ikna edip desteğini almanız şart. Ayrıca telefon rehberinizi karıştırıp nazınızın geçeceği kim varsa arayıp 14 Mayıs'ın önemini anlatmanız ve gönlünü kazanmamız gerekiyor. Sadece şu meydandaki sizler bunu yaptığınızda emin olun Tekirdağ'da eşine benzerine rastlanmadık bir neticeye ulaşırız. Aynı şekilde 81 vilayetimizin tamamındaki vatandaşlarımızın önümüzdeki süreyi çok iyi değerlendirmelerini istiyorum. Hayatta her hatanın bir bedeli var ama sandıktaki hatanın bedelini kendimizle birlikte çocuklarımızın da ödeyeceğini unutmamalıyız" şeklinde konuştu.

Erdoğan ayrıca, "Karşımızda kurulan, kendi deyimleriyle kumar masasının halini görüyorsunuz. Cumhuriyetle yaşıtım diyen CHP cumhuriyetle hesaplaşma naraları atanlara devleti teslim etmeye çalışıyor. Gazi Mustafa Kemal'i ağızlarından düşürmeyenler, kendilerine en ağır hakaretleri edenlerle, ülkemize bin bir emekle kazandırdığımız eserleri yabancılara peşkeş çekme sözü veriyor. Ne diyor o güzel Tekirdağ türküsünde, bahçalarda börülce, oynar oynar gelin görümce, oynasınlar bakalım bir araya gelince. Bunlar da artık yedisi mi, dokuzu mu, on biri mi kaç taneyseler bir araya gelmişler ülkenin ve milletin kaderinin üzerine kumar oynuyorlar. Kendileri söylüyor 'Ben diyor kumar masasında olmam.' E, niye duruyorsun orada madem kumar masası, niye duruyorsun? Biz noter masası da değiliz. E niye oradasın? Ne oldu tekrar döndü dolaştı aynı masaya geldi. Oynasınlar bakalım, milletim de bunlara 14 Mayıs'ta sandıkta kendi oyununu oynayacak" diye konuştu.

"İsterseniz şimdi gelin bay bay Kemal ve avanesinin gerçek yüzlerine şöyle bir göz atalım" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili hazırlanan videoyu izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzde 40 oy almazsam istifa ederim demişti, hala edecek inanıyor musunuz? Namus sözü diyor, gerçekten bu namusun da durdu mu? Bay bay Kemal bu teröristlerle beraber yürüyor görüyor musun, ağıza bak, millete söylediği ifadelere bak. İşte PKK bu. İşte bunlara 14 Mayıs'ta gereken dersi vermeniz, vermemiz lazım. Buyurun bunlar da terör örgütünün başları" dedi.

"Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da ölüm saatimi bekledi"

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesine dair görüntülerin ardından konuşan Erdoğan, "Kardeşlerim, 15 Temmuz gecesi bunlar beni ve ailemi öldürmeye geldiler. Gece saat 11.00'de Kılıçdaroğlu havalimanına iniyor, oradan Bakırköy belediye başkanının evine gidiyor. Biz ondan 1,5 saat sonra geliyoruz, eşim, kızım, damadım hep birlikte havaalanına gidiyoruz. Bu da Bakırköy belediye başkanının evinde kahvesini yudumlayarak bizim ölüm saatimizi bekliyor. Bay bay Kemal, Allah'ın hükmü gerçekleşmeden hiçbir adım atamazsın. Hüküm nedir, bütün tuzakların üstünde en büyük tuzak Allah'ın tuzağıdır. O saat gelmeden ne bir an geri ne bir an ileri. Bunu bilmiyor cahil, ondan sonra diyor 'Haberim olmadı, haberim olsaydı ben de beklerdim.' On binlerce insan orada bekliyor, onları gördün tankların arasından sıyrılarak Bakırköy belediye başkanının evine gittin. Bunlar böyle hain işte. Onun için 14 Mayıs tüm Türkiye'de bir dönüm noktası. İşte az önce Kandil'i gördünüz, onların temsilcilerini gördünüz. Kandil'dekilerin imanı var mı? Bunların ezanı var mı? Yahu bunlar Diyarbakır annelerinin çocuklarını dağa kaçıranlar değil mi? Onları taciz edenler değil mi? O Diyarbakır annelerinin gözyaşları bay bay Kemal ne olacak. İşte bu Selo şimdi Diyarbakır'da yatıyor. O da ne yaptı, 51 benim Kürt vatandaşımın maalesef kanına girdi. Değerli kardeşlerim işte bütün bunların hesabı 14 Mayıs'ta sorulmalı mı, onun için hafta sonuna kadar çok çalışmalıyız. Allah sizlerden razı olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmasının bir bölümünde CHP, İYİ Parti ve HDP'ye oy veren seçmenler ile Kemal Kılıçdaroğlu dışındaki cumhurbaşkanı adaylarını destekleyenlere de seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koalisyon masasındaki diğer partileri saymıyorum bile. Onların genel merkezindeki bir avuç muhteris yöneticisi dışında tabanı kalmadı. Buradan bay bay Kemal dışındaki adaylara oy vermeyi düşünen kardeşlerime seslenmek istiyorum. Bu işi ilk turda bitirelim. Gelin işi bu ilk turda bitirerek irademizi hep beraber ortaya koyalım" dedi.

"İşte bunların var ettiği bahar yalancı bahar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Baharın en güzel ayı mayıstayız. Malum bir de yalancı bahar vardır. Hava ısınmış gibi olur, toprak uyanır, ağaçlar çiçek açar, sonra birden soğur kar bastırır, bütün emekler boşa gider. İşte bunların var ettiği bahar yalancı bahar. Arkasından ülkemizi tüm kazanımlarından, tüm iddialarından mahrum ederek yeniden eski koalisyonların kavgalı, krizli günlerine döndürecekler. Bizim 21 yıldır ülkemizde istikrar tesis etmek için ne mücadeleler verdiğimizin şahidi sizlersiniz. İnsanları korkutmaktan tehdit etmeye, yalan ve iftira kampanyalarından darbecilere destek olmaya kadar her yolu denediler. Yaptığımız her eseri engellemeye kalktılar. Ülkemize kazandırdığımız yolları, köprüleri, tünelleri, tren hatlarını, limanları, sanayi bölgelerini konut projelerini engellemek için uğraştılar. Takoz siyaseti ile sokakları terörize etmekten mahkeme kapılarını aşındırmaya kadar her şeyi yaptılar. Kaset kumpaslarıyla bize saldıranları bir telaş sarmış, hepsi ağız birliği yapıyorlar. Sabah akşam 40 dereden su getirerek bahane üretiyorlar. Neden korkuyorlar? Niçin korkuyorlar? Etekleri tutuşmuş vaziyette neyi gizlemeye çalışıyorlar, elbette biz de merak ediyoruz. Akıllarınca meczupların hezeyanları üzerinden, ahlaksız iddialar üzerinden kendilerini aklamaya, temize çıkarmaya çalışıyorlar. Boşuna uğraşmasınlar bu mızrak çuvala sığmaz. FETÖ'cü taktiklerle tacizi ve ihaneti örtemezler, gerçeklerin üzerini çamur siyaseti ile örtemezler. Şimdi endüstri bölgesi, uluslararası lojistik hat bölgesi gibi sözlerle ağızlarına bile yakışmayan sözlerle milleti kandırmaya çalışıyorlar. Bunlar ülkelerini de dünyayı da tanımadıkları için zaten yapılmış, hayata geçirilmiş projeleri kendi teklifleri gibi anlatmaya kalkıyorlar. Bay bay Kemal ve arkadaşlarını seçimden sonra milletimiz ile mevcut yüklerinden kurtaracağız. Salim kafayla ve geniş vakitte ülkeyi dolaşmaya ve yapılan işleri görmeye davet ediyorum. Diğer pek çok projemiz gibi yıllardır Çin'e giden yük trenlerini de rahat rahat seyrederler artık. Hatta kendilerine yardımcı olmak için 21 yılda yaptıklarımızı anlatalım ki şaşkınlıktan ayakları dolaşmasın."

Mitingde AK Parti iktidarında yapılan çalışmaların özetini de alanda toplanan binlerce kişiye izleten Erdoğan, "Bunlar sadece özetin özeti eser ve hizmetler. Hizmet siyasetinin ürünlerini günlerce anlatsak bitmez. Her zaman söylüyorum bay bay Kemal'in hayalleri bizim bırakınız vizyonumuzu, yaptıklarımıza bile yetişmez. İnşallah Türkiye yüzyılıyla bu atılımları asıl hedeflerine beraberce ulaştıracağız. Öyleyse buradan şimdi Tekirdağ'dan öyle bir ses verin ki Balkanlardan İstanbul'un öteki ucuna kadar duymayan kalmasın. Hazır mıyız, 14 Mayıs'ta ülkemizin kazanımlarına sahip çıkıyor muyuz? 14 Mayıs'ta yıkım ve bölücülük peşinde koşanları sandığa gömmüyor muyuz? 14 Mayıs'ta evlatlarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Tekirdağ böyle diyorsa inşallah 14 Mayıs'ta bu iş tamamdır" şeklinde konuştu. - TEKİRDAĞ